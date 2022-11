TP.HCM: Trộm leo cột điện đột nhập công ty, lấy trộm tài sản

Ngày 14.11, Công an P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo anh P., quản lý của công ty chụp ảnh chân dung gia đình nằm trong hẻm đường Hoàng Diệu (P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), sáng 10.11, người của công ty đến làm việc thì phát hiện nhiều đồ đạc, dụng cụ máy móc trong phòng bị mất.

Xem lại camera an ninh, thấy hơn 2 giờ cùng ngày, có nam thanh niên đến rình rập phía trước công ty. Người này trèo cột điện, tắt đèn đường chiếu sáng, rồi đột nhập từ ban công.





Vào bên trong công ty, kẻ trộm lục lọi, lấy đi nhiều phương tiện làm việc như máy tính, điện thoại, máy ảnh... và một số tiền mặt. Sau đó, người này theo lối cũ thoát ra ngoài.

“Công ty có 25 nhân viên. Thời điểm xảy ra vụ trộm chỉ có một người ngủ lại nhưng bạn này ngủ say, không biết bị trộm đột nhập”, anh P. nói.

Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại. Phía công ty đã trình báo công an và cho biết tổng số tài sản bị trộm lấy mất trị giá hơn 100 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an truy xét, làm rõ.