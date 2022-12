TP.HCM: Tuổi thọ trung bình của người dân tăng, nhưng mức sinh thấp

Ngày 23.12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế TP.HCM) tổ chức Hội nghị kỷ niệm 61 năm ngày dân số Việt Nam (26.12.1961-26.12-2022); tổng kết công tác dân số năm 2022; ký kết phối hợp liên ngành triển khai thực hiện công tác dân số năm 2023 và trao giải hội thi sáng tác tranh về dân số và phát triển.

Vấn đề sinh con của phụ nữ TP.HCM là vấn đề rất đáng lưu tâm được đặt ra tại hội nghị này.

Tuổi thọ người dân TP.HCM được nâng cao

Tại hội nghị, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, năm 2022, có 449.038 người cao tuổi của TP.HCM được lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, đạt tỷ lệ vượt 15% so với năm 2021; 577.434 trường hợp dùng các biện pháp tránh thai, đạt 128% so với kế hoạch; tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn cho hơn 28.172 cặp nam, nữ thanh niên ra đăng ký kết hôn.

Bên cạnh đó, TP.HCM triển khai có hiệu quả chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. Năm 2022, tại TP, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 86,3%, vượt chỉ tiêu giao (85%); tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 83,4%, vượt tiêu chuẩn giao (82%); tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân hơn 28.000 lượt.

Đặc biệt, năm 2022, tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM là 76,2 tuổi, so với trung bình chung cả nước là 73,6 tuổi. Ông Phạm Chánh Trung cho rằng, dù tuổi thọ người dân nói chung tăng nhưng số năm trung bình sống khỏe mạnh chỉ đạt 64 tuổi.

Ông Phạm Chánh Trung cũng nhìn nhận công việc triển khai thực hiện công tác dân số trong thời gian tới vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là nội dung về nâng cao chất lượng dân số trong quá trình triển khai có những hoạt động còn chưa có sự tập trung, sự đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện giữa các cấp, các ngành trong việc nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần… cho người dân. Người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, nên thiếu sự chủ động và sẵn sàng khi tham gia việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi còn bị giới hạn nhất định, hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa bắt kịp với tốc độ già hóa dân số ngày càng tăng tại TP.





Nhưng mức sinh rất thấp

Theo ông Phạm Chánh Trung, việc đáng lưu ý là tổng tỷ suất sinh của TP.HCM hiện vẫn ở đó mức rất thấp so với mức sinh thay thế của cả nước (tổng tỷ suất sinh năm 2022 dự kiến ​​là 1,39 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong khi năm 2021 là 1,48 con), hiện đang được xếp vào nhóm 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp.

Mức sinh thấp kéo dài sẽ làm cho quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn, thiếu nguồn lao động, ảnh hưởng đến xã hội... Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang được kiểm soát, tuy nhiên nếu không tiếp tục duy trì các giải pháp có hiệu quả thì tỷ lệ giới tính khi sinh vẫn có thể tăng trở lại trong thời gian tới.

Trong nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp của TP.HCM, theo ông Phạm Chánh Trung, ngành dân số cũng đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ tập trung trong các hoạt động truyền thông - giáo dục như: thay đổi thông điệp truyền thông từ vận động sinh ít con sang “mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con”; cung cấp thông tin cũng như ghi nhận các đề xuất để giải quyết vấn đề mức sinh thấp.

Bên cạnh đó, ngành dân số tích cực tham mưu trình HĐND TP.HCM Dự thảo về chính sách dân số tại TP.HCM đến năm 2030, trong đó tập trung các giải pháp vào việc hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, khuyến khích, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách “sinh đủ hai con”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân số, nhưng báo động về mức sinh thấp và rất thấp của TP. Do đó, để phát triển nhanh và bền vững nguồn lực của đất nước, điều kiện then chốt là cần phải nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực. Do vậy, chính quyền và nhân dân TP tích cực hưởng ứng thông điệp chủ đề dân số năm 2022 “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững”.