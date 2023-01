TP.HCM: Xe khách đi và đến bến xe An Sương, Ngã Tư Ga bằng đường nào?

Lý do áp dụng hành trình này, vì TP.HCM cấm xe giường nằm vào nội đô từ 6 giờ - 22 giờ hằng ngày, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông. Theo đó, hành trình di chuyển của xe khách đi và đến bến xe An Sương, bến bến xe Ngã Tư Ga, cụ thể như sau:

Xe khách đi và đến bến xe An Sương

Đối với xe khách chạy các tuyến đến Tây Ninh và ngược lại:

Lượt đi: bến xe An Sương - QL22 - ranh giới địa phận TP.HCM và Tây Ninh.

Lượt về: ranh giới địa phận Tây Ninh và TP.HCM - QL22 - bến xe An Sương.

Đối với xe khách chạy các tuyến đến Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu trở ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc và ngược lại:

Lượt đi: bến xe An Sương - QL22 - QL1 - ranh giới địa phận TP.HCM và Bình Dương.

Lượt về: ranh giới địa phận Bình Dương và TP.HCM - QL1 - QL22 - bến xe An Sương.

Đối với xe khách chạy các tuyến đến Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Tây nguyên, miền Trung, miền Bắc và ngược lại:

Lượt đi: bến xe An Sương - QL22 - QL1 - QL13 - ranh giới địa phận TP.HCM và Bình Dương.

Lượt về: ranh giới địa phận Bình Dương và TP.HCM - QL13 - QL1 - QL22 - bến xe An Sương.

Đối với xe khách chạy các tuyến đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

Lượt đi: bến xe An Sương - QL22 - QL1 - ranh giới địa phận TP.HCM và Long An.

Lượt về: ranh giới địa phận Long An và TP.HCM - QL1 - QL22 - bến xe An Sương.

Hành trình 2:

Lượt đi: bến xe An Sương - QL2 - QL1 - nút giao thông Tân Tạo - Võ Trần Chí - cao tốc (TP.HCM - Trung Lương) - ranh giới địa phận TP.HCM và Long An.

Lượt về: ranh giới địa phận Long An và TP.HCM - cao tốc (TP.HCM - Trung Lương) - Võ Trần Chí - nút giao thông Tân Tạo - QL1 - QL22 - bến xe An Sương.





Xe khách đi và đến bến xe Ngã Tư Ga

Đối với xe khách chạy các tuyến đến Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu trở ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc và ngược lại:

Lượt đi: bến xe Ngã Tư Ga - QL1 - ranh giới địa phận TP.HCM và Bình Dương.

Lượt về: ranh giới địa phận Bình Dương và TP.HCM - QL1 - bến xe Ngã Tư Ga.

Đối với xe khách chạy các tuyến đến Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Cao Nguyên, miền Trung, miền Bắc và ngược lại:

Lượt đi: bến xe Ngã Tư Ga - QL1 - QL13 - ranh giới địa phận TP.HCM và Bình Dương.

Lượt về: ranh giới địa phận Bình Dương và TP.HCM - QL13 - QL1 - bến xe Ngã Tư Ga.

Đối với xe khách chạy các tuyến thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

Lượt đi: bến xe Ngã Tư Ga - QL1 - ranh giới địa phận TP.HCM và Long An.

Lượt về: ranh giới địa phận Long An và TP.HCM - QL1 - bến xe Ngã Tư Ga.

Hành trình 2:

Lượt đi: bến xe Ngã Tư Ga - QL1 - nút giao thông Tân Tạo - Võ Trần Chí - cao tốc (TP.HCM - Trung Lương) - ranh giới địa phận TP.HCM và Long An.

Lượt về: ranh giới địa phận Long An và TP.HCM - cao tốc (TP.HCM - Trung Lương) - Võ Trần Chí - nút giao thông Tân Tạo - QL1 - bến xe Ngã Tư Ga.