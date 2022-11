TP.Huế: Triệu tập nghi phạm cho vay nặng lãi 365%/năm

Ngày 16.11, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế đã làm rõ một nghi phạm hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Trước đó, nhiều người dân tố cáo Nguyễn Ngọc Chuẩn (32 tuổi, trú H.Quảng Xương, Thanh Hóa) đang thực hiện hình thức cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính. Ngay sau đó, Công an TP.Huế đã vào cuộc để làm rõ.

Qua xác minh, ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã triệu tập Chuẩn lên làm việc.





Bước đầu Chuẩn khai nhận, từ giữa năm 2022 Chuẩn đã dùng số tiền khoảng 80 triệu đồng vào TP.Huế sinh sống, sau đó hoạt động cho vay nặng lãi để thu lợi.

Cụ thể, Chuẩn đã cho 7 người vay với 19 lượt vay, lãi suất lên tới 365%/năm. Bằng hình thức cho vay trên, Chuẩn đã thu lợi số tiền gần 44 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng hành vi cho vay lãi nặng của Chuẩn.