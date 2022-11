TP.Thái Bình: Đưa vụ cảnh sát bám trên nắp capo xe tài xế vi phạm thành án trọng điểm

Ngày 15.11, thông tin từ Viện KSND TP.Thái Bình cho biết, đã thống nhất với lãnh đạo tòa án và Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình xác định vụ án Vũ Ngọc Lâm (26 tuổi, trú tại H.Vũ Thư) phạm tội “chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự là án trọng điểm trên địa bàn.

Theo hồ sơ, ngày 28.10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Thái Bình) làm nhiệm vụ trên đường Lý Bôn (TP.Thái Bình) phát hiện Vũ Ngọc Lâm đỗ xe ô tô không đúng quy định nên đã yêu cầu Lâm xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra. Tuy nhiên, Lâm phóng xe bỏ chạy.

Nhận thấy hành động của Lâm có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, một chiến sĩ cảnh sát nhảy lên nóc capo, phía trước kính lái xe để yêu cầu Lâm dừng xe lại nhưng Vũ Ngọc Lâm không chấp hành.

Cho đến khi ô tô do Lâm điều khiển bị xe mô tô của tổ công tác Công an tỉnh Thái Bình và người dân vượt lên, ép đầu xe thì Lâm mới chịu dừng lại.





Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế đưa Lâm về trụ sở để làm việc và bàn giao cho Công an TP.Thái Bình tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, xét thấy hành vi của Lâm nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, chống lại người thi hành công vụ, coi thường pháp luật, nhân thân xấu. Do đó, Viện KSND TP.Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đối với Vũ Ngọc Lâm về tội chống người thi hành công vụ.

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, gây dư luận xấu trong xã hội, do đó Viện KSND TP.Thái Bình đã thống nhất với lãnh đạo tòa án và Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình xác định đây là án trọng điểm; sớm hoàn tất hồ sơ để đưa vụ án ra truy tố, xét xử.