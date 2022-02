Trả lời bạn đọc 11.2.2022

UBND Q.8, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hiệp (ngụ 320/37 Bông Sao, P.5, Q.8); Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Thoại (ngụ 132/8 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q.1); Chi cục Thi hành án dân sự Q.5, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thêm và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (ngụ 441/58/25A Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân); Thanh tra Sở Y tế TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thuận (ngụ 381A Nguyễn Duy, P.9, Q.8); Công an H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Chí (ngụ 39/5B Quốc lộ 22, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn); Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Trần Hưng (HKTT: 344C Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh; tạm trú: 62/121 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3); Công an tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Đặng Nam Cường (ngụ 464A Minh Phụng, P.9, Q.11, TP.HCM); UBND TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời đơn của ông Võ Minh Hải (ngụ tổ 14, KP.Hương Sơn, P.Long Hương, TP.Bà Rịa); TAND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Văn Thị Phương Dung (ngụ 1C Nguyễn Khuyến, P.5, TP.Đà Lạt); UBND H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre trả lời đơn của ông Lê Minh Nhựt (ngụ 043 An Quới, xã Vĩnh An, H.Ba Tri); UBND TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trả lời đơn của ông Đào Văn Tuế (ngụ Khu 2, xã Hy Cương, TP.Việt Trì) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Dung (ngụ 73 Võ Trường Toản, KP.Nguyễn Công Trứ, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá) - là con của bà Lâm Thị Cảnh…

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.