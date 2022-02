Trả lời bạn đọc 17.2.2022

UBND Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của bà Đỗ Thị Hoàng Oanh (ngụ 459 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3); UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Nguyễn Tấn Lộc (ngụ 270B Nguyễn Trãi, khóm 3, P.9, TP.Cà Mau) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ trả lời đơn của ông Đào Văn Tuế (ngụ Khu 2, xã Hy Cương, TP.Việt Trì) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Tiếp công dân - Văn phòng HĐND và UBND H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trả lời đơn của bà Trần Thị Huyền Anh (ngụ 102 Phan Chu Trinh, ấp Vĩnh Xuyên, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên); Công an H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Lê Quang Đức (ngụ ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, H.Đức Hòa); UBND H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Võ Văn Thử (ngụ ấp Giồng Lãnh II, xã Tăng Hòa, H.Gò Công Đông); TAND H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh trả lời đơn của bà Trần Thị Nhiêm (ngụ số 17, khóm 1, TT.Càng Long, H.Càng Long); Báo Khánh Hòa - Tỉnh ủy Khánh Hòa (77 Yersin, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Trọng (ngụ thôn Cam Thành, xã Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của bà Âu Thị Phú (ngụ KP.Bàu Sậy, TT.Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Hưng) và bà Võ Thị Nguyệt (ngụ 253 Bạch Đằng, KP.2, P.1, TX.Kiến Tường) cùng một số người dân khác có tên trong đơn.

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.