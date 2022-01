Trả lời bạn đọc 20.1.2022

TP.HCM: UBND TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Lê Phê Thạch (HKTT: 30/8 Thạnh Mỹ Lợi, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức; địa chỉ liên lạc: 173 Huỳnh Minh Thạnh, TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu); Sở Tài nguyên - Môi trường trả lời đơn của tập thể một số người dân mua đất của Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Phi Long tại H.Bình Chánh, TP.HCM; Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thủ Đức trả lời đơn của bà Đặng Thị Thùy Ngân (ngụ số 89/9 Hồ Văn Tư, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức); Sở Tài nguyên - Môi trường trả lời đơn của bà Hoàng Thị Thu Hiền (18/24D Trần Quang Diệu, P.14, Q.3); UBND P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Thiều Văn Tuấn (ngụ 115/16/1, đường 5, KP.2, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức; tạm trú: nhà không số, thửa đất 352, tờ bản đồ số 1, đường 42, hẻm 56, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức).

UBND H.Châu Phú, An Giang trả lời đơn của bà Quách Thị Hiệp An (ngụ số nhà 537, tổ 18, ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú); Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu trả lời đơn của ông Lê Văn Sữu (ngụ 507 (219) khóm 1, P.1, TX.Giá Rai); Công an H.Hớn Quản, Bình Phước trả lời đơn của ông Đỗ Văn Như (ngụ tổ 5, ấp 7, xã Tân Hiệp, H.Hớn Quản); UBND TP.Biên Hòa, Đồng Nai trả lời đơn của ông Ngô Văn Thiệt (ngụ 8/1A, tổ 20, KP.3, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa)…





