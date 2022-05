Trả lời bạn đọc 20.5.2022

Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phụng (ngụ thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa); Cơ quan CSĐT - Công an Q.Long Biên, TP.Hà Nội trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Đạo (ngụ tổ 10, P.Phúc Lợi, Q.Long Biên); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Đỗ Thị Hòa (ngụ 06 đường HT43, tổ 29, KP.3, P.Hiệp Thành, Q.12); Cơ quan CSĐT - Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM trả lời đơn của ông Đỗ Tấn Thanh (ngụ 100/65/22D, ấp 3, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn); Chi cục Thi hành án dân sự H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lan (ngụ C1/11, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Phan Nguyễn Tâm Hiền (ngụ 104 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình); Ban Giải quyết quyền lợi bảo hiểm - Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (lầu 5, 610 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của ông Vũ Xuân Dương (ngụ 293/33 Bàu Cát, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM); UBND P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Lưu Viết Sử (ngụ 6.7A9, chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh); UBND P.Thới An, Q.12, TP.HCM trả lời đơn của ông Bùi Quang Thông (ngụ 196/4/14 Trần Thị Cờ, tổ 6, KP.6, P.Thới An, Q.12); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Trần Thị Bích Chi (ngụ 169, tổ 6, khu 3, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú); UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Trần Thiện Hiền (ngụ 38 Ông Ích Khiêm, P.14, Q.11, TP.HCM)...

