Trả lời bạn đọc 23.12.2022

TP.HCM: Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Văn Đức (ngụ 1940 Nguyễn Ái Quốc, KP.1, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai); Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam (Tầng 14-15, tòa nhà Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Q.1) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Phúc (thôn Thành Ý, xã Thành Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Võ Nguyễn Phương Bối (ngụ B1.03.04 chung cư Hoàng Anh An Tiến, 187A Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè); ông Mai Sỹ Hải (ngụ 167/5/11 Phạm Hữu Lầu, Q.7) và ông Trần Thanh Hùng (ngụ 209/53 Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4); Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Thái Văn Ngon (ngụ số 1, lô 11, đường Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8); Cơ quan CSĐT - Công an H.Nhà Bè trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Hoàng (ngụ 08, đường số 8, KDC Conic, xã Phong Phú, H.Bình Chánh) và một số người dân khác có tên trong đơn.

UBND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của ông Phùng Thanh Minh (ngụ KP.6, P.An Thới, TP.Phú Quốc); Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng trả lời đơn của ông Hà Thành Phát và bà Hà Mộng Du (ngụ 373 khóm Biển Trên, P.Vĩnh Phước, TX.Vĩnh Châu); UBND xã Tân Phong, H.Cai Lậy, Tiền Giang trả lời đơn của ông Lê Thanh Phong (ngụ ấp Tân Luông B, xã Tân Phong, H.Cai Lậy); Công an H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trả lời đơn của ông Lê Tèo (ngụ thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, H.Hàm Thuận Bắc); UBND TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trả lời đơn của ông Nguyễn Được (ngụ KP.Phú Thịnh, TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc); Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Lê Văn Trung (ngụ số 10 Trần Huy Liệu, tổ dân phố 2A, TT.EaKar, H.EaKar); Công an TX.Trảng Bàng, Tây Ninh trả lời đơn của bà Hồ Thị Anh (ngụ số 98, QL22, KP.Gia Huỳnh, P.Trảng Bàng, TX.Trảng Bàng);...





