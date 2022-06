Trả lời bạn đọc 3.6.2022

TP.HCM: UBND H.Củ Chi trả lời đơn của ông Đỗ Văn Hậu (ngụ 149/33A10 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình); Viện KSND Q.11 trả lời đơn của bà Lê Thị Kim Hoàng (ngụ D27 Cư xá Phú Lâm B, P.13, Q.6); Chi cục Thi hành án dân sự Q.1 trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (ngụ 114, lô C1, chung cư Tân Vĩnh, P.6, Q.4); UBND P.Linh Đông, TP.Thủ Đức trả lời đơn của Tập thể tiểu thương kinh doanh tại chợ Tam Hà, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức; Công an H.Hóc Môn trả lời đơn của ông Nguyễn Mạnh Tường và bà Nguyễn Thị Phúc (ngụ 273/5, ấp 2, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn); Công ty TNHH Hình tượng Ô tô Sài Gòn (Subaru Sài Gòn) (Lô TH-1a Khu Thương nghiệp nam, đường số 7, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận, Q.7) trả lời đơn của bà Tăng Thị Ngọc Vân (ngụ 14/17, tổ 3, khu phố 1, P.Phú Thuận, Q.7); Bệnh viện Truyền máu Huyết học - Sở Y tế TP.HCM (118 Hồng Bàng, P.12, Q.5) trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ 549/25 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận).

UBND TT.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Lê Thị Tòa (ngụ tổ 3, KP.Kim Hải, P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa); UBND xã Lộc Giang, H.Đức Hòa, Long An trả lời đơn của ông Phan Văn Phương (ngụ 236, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, H.Đức Hòa); UBND tỉnh Bình Định trả lời đơn của ông Dương Mạnh Tiến, bà Nguyễn Thị Rày, bà Nguyễn Thị Cẩm và bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ); Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hậu Giang trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Thảo (ngụ E12/339/2, ấp 5, xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM); Cơ quan CSĐT - Công an H.Chư Sê, Gia Lai trả lời đơn của bà Vũ Thị Hoài (ngụ thôn Dun Bêu, TT.Chư Sê, H.Chư Sê); Viện KSND tỉnh Đắk Nông trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ thôn 3, xã Đắk Buk So, H.Tuy Đức); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của bà Trần Thị Nguyệt (ngụ tầng 1, số 254 Nguyễn Trung Trực, KP.5, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc)...





