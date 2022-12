Trả lời bạn đọc 30.12.2022

Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.Tân Bình, TP.HCM (310 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM) trả lời đơn của bà Lu Tuyết Sum (ngụ 33/3 Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình); Công an Q.6, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngụ 2A Bến Phú Lâm, P.9, Q.6); UBND TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Cao Minh Giám (ngụ hẻm 129, đường 14, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Hà Mỹ Linh (ngụ 29 Yersin, P.10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng); bà Đoàn Thị Sao Ly (ngụ 1368/51 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) và ông Hồ Tuấn (ngụ 157/59/1T2 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8); UBND Q.Tân Bình, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thành và ông Nguyễn Văn Đạt (ngụ 870/31/15C Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình); UBND P.1, Q.10, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Như Phương (ngụ 526/22E Lê Hồng Phong, P.1, Q.10); Công an P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Nhựt Tiên (ngụ số 1 Nguyễn Văn Công, tổ 102, P.3, Q.Gò Vấp); UBND P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Đặng Quốc Khánh (ngụ 4/21A, ấp 2, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn);

UBND TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa trả lời đơn của ông Phạm Văn Quảng (ngụ 99 Đặng Dung, KP.5, P.Phú Sơn, TX.Bỉm Sơn); TAND tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Diện (ngụ 104 Trịnh Phong, P.Tân Lập, TP.Nha Trang); UBND H.Châu Phú, An Giang trả lời đơn của bà Quách Thị Hiệp An (ngụ số nhà 537, tổ 18, ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú); Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu trả lời đơn của ông Lê Văn Sữu (ngụ 507 (219) khóm 1, P.1, TX.Giá Rai); UBND H.Cần Giuộc, Long An trả lời đơn của ông Trần Tử Thịnh (ngụ 223 Nguyễn Biểu, P.2, Q.5) - là người đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị Ngọc Bích; UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lộc và ông Trần Mạnh Hùng (HKTT: xã Bình Trung, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi; địa chỉ liên hệ: 59/6 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng); TAND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Trần Văn Miễng (ngụ ấp 3, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu)...





Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.