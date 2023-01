Trả lời bạn đọc 6.1.2023

TP.HCM: UBND Q.Gò Vấp trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Hải (ngụ 240/2 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp); UBND P.21, Q.Bình Thạnh trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (ngụ 92/46 B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Minh Phương (ngụ 309/4 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q.Tân Bình) và bà Phạm Thị Kiều Dung (ngụ A21.01 Hưng Phát Silver Star: 156A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè); Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Đỗ Văn Chuyền (ngụ 162C Bùi Thị Xuân, Q.1); UBND P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Phạm Hữu Chính (ngụ số 38, đường số 3, KP.1, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức); Viện KSND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hương Giang (ngụ A1 45OT12B, Vinhome Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1); UBND TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Chúng (ngụ tổ 6, khu vực 7, P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn); Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM (72/3 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nhanh (ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Công an H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước trả lời đơn của ông Đỗ Văn Như (ngụ tổ 5, ấp 7, xã Tân Hiệp, H.Hớn Quản); UBND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Ngô Văn Thiệt (ngụ 8/1A, tổ 20, KP.3, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa); Công an tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Đặng Nam Cường (ngụ 464A Minh Phụng, P.9, Q.11, TP.HCM)…

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.