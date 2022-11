Trả lời bạn đọc

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an trả lời đơn của bà Lê Thị Xuân Bích và ông Trần Bá Thắng (ngụ ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai); Viện KSND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của bà Vũ Thị Thanh Hương (HKTT: tổ 9, TT.Nam Giang, H.Nam Trực, tỉnh Nam Định; địa chỉ liên hệ: 5/4 đường Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1); UBND P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Tống Phương Dung (ngụ 185 đường số 12, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân); Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM trả lời đơn của ông Kiên Kim Thuận (ngụ 597/29/8A Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp); Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Đặng Thị Mai Hân (ngụ 82/27/3 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3); Chi cục Thi hành án dân sự Q.12, TP.HCM trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Kim Huê (ngụ 19/14 đường TCH 25, KP.8, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12); Công an xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của ông Phạm Vũ Anh (ngụ D1/33/1, ấp 4, xã Đa Phước, H.Bình Chánh); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Võ Kim Tuyến (ngụ 382/2 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3); bà Trần Thị Phượng (ngụ 16/47/31 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3) và bà Nguyễn Thị Hương (ngụ 24/07 Aqua4 Vinhomes Ba Son: 2 Tôn Đức Thắng, Q.1); UBND H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của Nguyễn Thị Thu Hằng và ông Mai Hữu Sáu (ngụ 238 tỉnh lộ 2, ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, H.Củ Chi); UBND Q.10, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Như Phương (ngụ 526/22E Lê Hồng Phong, P.1, Q.10); TAND H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trả lời đơn của ông Nguyễn Công Cường (ngụ thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên); Chi cục Thi hành án dân sự H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng trả lời đơn của ông Đặng Tiến Dũng (ngụ tổ 3, thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang); Viện KSND tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Tùng (ngụ 217/51 Thủ Khoa Nghĩa, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang)...

