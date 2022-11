Trà My - nữ diễn chính 13 tuổi của phim ‘Vợ Ba’ giờ ra sao?

Vợ Ba là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt gây tranh cãi nhiều nhất trong năm 2019. Ra mắt khán giả nước nhà sau khi tạo được tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế, bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) tạo dư luận trái chiều bởi các cảnh nhạy cảm do diễn viên Trà My (sinh năm 2004) đóng thời điểm cô mới 13 tuổi. Sau đó, phim bị dừng chiếu sau chưa đầy một tuần ra rạp, dù phía đoàn phim cùng gia đình Trà My khẳng định các cảnh quay đều được thực hiện an toàn, có sự giám sát của mẹ nữ diễn viên.

Kể từ đó, Trà My cũng chưa tham gia thêm bất kỳ dự án nghệ thuật nào tại Việt Nam mà chỉ hiếm hoi xuất hiện trong MV Sợ rằng em biết anh còn yêu của nam ca sĩ Juun Đăng Dũng. Hiện tại, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 18, nhan sắc ngày càng mặn mà, sắc sảo. Cô nàng cũng sở hữu phong cách thời trang tinh tế và thần thái chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa.

Gặp lại Trà My ở lễ bế mạc Gặp gỡ mùa thu 2022, nữ diễn viên vẫn tỏa sáng rạng rỡ và không ngần ngại chia sẻ về hành trình của bản thân những năm vừa qua. Trà My cho biết cô đang tạo bước đệm để chuẩn bị trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật trong thời gian gần. Đó cũng là lý do Trà My đăng ký tham gia lớp học diễn xuất nâng cao của Gặp gỡ mùa thu năm nay. Ít ai biết rằng, cô gái này đã đến với diễn xuất thông qua Gặp gỡ mùa thu 2017.

Trò chuyện với Thanh Niên, Trà My thổ lộ những năm qua cô không đóng phim, không đồng nghĩa với việc tình yêu dành cho điện ảnh đã “sớm nở chóng tàn”. Nữ diễn viên sinh năm 2004 cho biết những năm qua, cô dành thời gian tập trung cho việc học. Trà My cũng vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và trở thành tân sinh viên ngành Xã hội học của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Khi đến với môi trường đại học chủ động và tự do hơn, Trà My mới từ tốn quay trở lại với nghệ thuật. Gia đình của Trà My cũng ủng độ hướng đi này.





Nữ chính Vợ Ba chia sẻ: “Thật ra ngay từ đầu, em đến với điện ảnh không phải để mưu cầu sự nổi tiếng mà chủ yếu chỉ là đam mê, cũng là cái duyên. Vì vậy mấy năm qua, khi không đóng phim, em cũng không cảm thấy sốt ruột được quay lại showbiz hay sợ khán giả quên mình. Em muốn đi chậm mà chắc. Quan trọng hơn, em tin là một người diễn viên giỏi sẽ cần nhiều thời gian để trải nghiệm cuộc sống. Không phải cứ biết diễn là xong. Đó cũng là lý do em muốn trải nghiệm nhiều, học nhiều thứ nữa hơn là là lao vào nghề ngay lập tức sau khi có phim đầu tay”.

Dẫu vướng vào nhiều điều tiếng sau khi đóng nữ chính trong Vợ Ba, Trà My vẫn rất thoải mái khi nhắc về bộ phim đầu tay ở hiện tại. Diễn viên 18 tuổi nói cô chỉ tiếc vì lúc trước còn nhỏ nên chưa thể chuẩn bị tâm lý, kỹ năng tốt hơn cho vai diễn.

“Đối với em đến thời điểm hiện tại, Vợ Ba vẫn là một thành tựu khiến em cảm thấy tự hào. Em hoàn toàn không bị áp lực hay lo sợ gì khi mọi người nhắc đến bộ phim hay nhớ đến em thông qua bộ phim”, Trà My khẳng định.

Nữ diễn viên thổ lộ trong 4 năm qua, có khá nhiều lời mời casting đã được gửi đến nhưng Trà My hiếm khi nhận. Trà My trải lòng: “Em vẫn sợ casting lắm. Nhớ ngày xưa, trước mỗi buổi casting là em bồn chồn đến mức chẳng buồn ăn. Nên phải dự án nào mình thật sự thích mới dám nhận lời”. Trở lại với lớp học Gặp gỡ mùa thu 2022, được gặp lại nhiều tiền bối, anh chị em đồng nghiệp trong ngành điện ảnh, Trà My cho biết cô càng có thêm nhiều động lực và kiến thức để chuẩn bị tái khởi động sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên cho biết đã đến lúc cô phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình.