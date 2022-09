Trà Vinh: Khởi tố, bắt giam chủ hụi lừa đảo 1,2 tỉ đồng tiêu xài cá nhân

Sáng 1.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (62 tuổi, ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, H.Tiểu Cần, Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 2011, bị can Nga bắt đầu làm đầu thảo hụi và mở nhiều dây hụi khác nhau, có giá trị từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng. Hụi viên tham gia chủ yếu cư trú ở xã Tân Hùng (H.Tiểu Cần).

Năm 2020, để có tiền trả nợ, lãi vay đóng hụi tại các phần hụi và tiêu xài cá nhân, Nga mạo danh, lấy tên hụi viên để hốt hụi, mở nhiều dây hụi rồi kê tên khống, bán một số phần hụi của hụi viên để chiếm đoạt tài sản.





Đến tháng 7.2021, do mất khả năng thanh toán, Nga tuyên bố vỡ hụi, thời điểm này còn trên 51 dây hụi chưa kết thúc. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của hụi viên, cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh, bước đầu đã chứng minh được bị can Nga có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản 23 dây hụi, với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Vụ lừa đảo trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.