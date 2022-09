Trải nghiệm chèo SUP trong kỳ nghỉ lễ 2.9

Chèo SUP (Stand up paddle boarding) hay còn được gọi là chèo ván đứng, ván lướt sóng có mái chèo. Tại Trạm chèo Go Sup (TP.Thủ Đức, TP.HCM), nhiều bạn trẻ cùng người thân, bạn bè đã đến tham gia trải nghiệm chèo SUP tại một số con rạch bao quanh khu vực Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Anh Đào Thiên Lý, 27 tuổi, quản lý Trạm chèo Go Sup (TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết: “Các bạn sẽ được tìm hiểu kiến thức về chèo SUP, kiến thức bảo vệ mình trên sông nước, đồng thời ngắm những rặng dừa nước ở Rạch Chiếc, hoàng hôn trên sông, trải nghiệm ăn các món ăn dân dã”.

Theo anh Lý, tất cả buổi chèo đều có huấn luyện viên đi theo để hỗ trợ, hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người chơi bắt buộc phải có áo phao.

Thông thường, một nhóm chèo sẽ có khoảng 10 người chơi để trạm chèo đảm bảo việc quản lý. Giá cho một lần chèo sub tại đây là 299.000 đồng/buổi/1,5 giờ bao gồm chi phí thuê ván, thưởng thức dừa nước trên sông và phí huấn luyện ban đầu.

Vừa hoàn thành buổi chèo 90 phút cùng nhóm bạn, Đặng Lê Khoa (26 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) hào hứng nói: “Tôi muốn có dịp nghỉ lễ 2.9 thoải mái, giảm stress nên không đi chơi xa. Đi chèo SUP giúp tôi tạm xa sự ồn ào của cuộc sống bên ngoài, hòa mình cùng với thiên nhiên”.

Được nghỉ lễ 4 ngày nhưng anh Huỳnh Quang Phát (39 tuổi, TP.Thủ Đức) và gia đình không lựa chọn đi du lịch mà chọn ở lại thành phố đi chèo SUP và dã ngoại. Anh Phát nói: “Đây là trải nghiệm mới mẻ. Lúc đầu cảm giác trên mặt nước hơi sợ nhưng tôi làm quen cũng nhanh. Có thể nhìn con sông trong lành, không khí không bụi không khói, tôi rất thích. Hơn nữa, tôi muốn con gái được trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức sông nước”.

Tương tự, anh Chấn Nghiệp (32 tuổi, Q.11) cùng gia đình 8 người đến chèo SUP vào dịp lễ 2.9. Anh Nghiệp cho biết hoạt động này giúp anh “xả stress” sau khoảng thời gian bận rộn với công việc.