Trải nghiệm ‘downtown’ tại ‘thành phố toàn cầu’ tương lai của TP.HCM

Tiệm hoa, quán cà phê, các cửa hàng ăn uống theo phong cách Á-Âu, và thậm chí là cửa hiệu thời trang và massage, thư giãn. Thoạt nhìn qua thì tưởng đang lạc vào một khu phố ẩm thực - kinh doanh cao cấp, nhưng thực chất là một sự kiện giới thiệu phân khu nhà phố Soho của The Global City.

Khác với những sự kiện trước đây, Masterise Homes chọn cách tiếp cận khác biệt khi mang không khí của các downtown nhộn nhịp tới sự kiện, thông qua một “khu phố thương mại thu nhỏ”. Theo Masterise Homes, trải nghiệm này mô phỏng không gian nhộn nhịp sôi động trong tương lai của khu đô thị The Global City, nơi sẽ trở thành khu downtown mới của TP.HCM và sự sầm uất nhộn nhịp kinh doanh mua sắm của phân khu nhà phố Soho - tâm điểm của sự kiện.

Để nói về khái niệm trung tâm thành phố (downtown), có một câu nói nổi tiếng: “Chúng ta luôn hướng tới một cuộc sống tiện nghi - downtown chính là cái nôi của sự tiện nghi hoàn hảo”. Những khu downtown tại thành phố lớn trên thế giới từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng và sức sống của đô thị. Đó không chỉ là địa điểm sinh sống lý tưởng mà còn là điểm đến thu hút du khách từ nhiều nơi đổ về vui chơi, giải trí, mua sắm, ăn uống, trở thành không gian đầy tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh, giao thương của các nhãn hàng, thương hiệu. Tại TP.HCM, downtown hiện nay chính là khu vực Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Sắp tới The Global City tham vọng trở thành “downtown” thứ hai của thành phố, với sức hút và sự sôi động, nhộn nhịp tương tự như Nguyễn Huệ - Lê Lợi nhưng với quy hoạch bài bản, thiết kế chuẩn quốc tế và công nghệ hiện đại tiên tiến của một thành phố toàn cầu.

Ông Gibran Bukhari, Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes phát biểu tại sự kiện: “TP.HCM đang ngày càng đông đúc và phát triển, đã đến lúc xuất hiện một downtown thứ 2 để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của khách hàng mỗi dịp cuối tuần và lễ tết. Nếu ngày hôm nay khu vực Nguyễn Huệ - Lê Lợi là lựa chọn của đông đảo mọi người khi vui chơi và mua sắm tại TP.HCM thì tương lai đó sẽ là The Global City. Sự kiện ngày hôm nay mang đến một góc nhỏ của sự sôi động và nhộn nhịp của khu đô thị này trong tương lai, giúp khách hàng hình dung rõ hơn về tiềm năng kinh doanh thương mại to lớn của những sản phẩm nhà phố Soho”.





Với ý tưởng đó, sự kiện đã mang đến một cơ hội cho hơn 600 khách hàng, đối tác trực tiếp khám phá và cảm nhận sự sôi động trong tương lai của “thành phố toàn cầu”. Đánh giá cao tiềm năng dự án nhờ vị trí ngay lõi trung tâm với số lượng khan hiếm, anh Quốc Huy (quận 4) đã thành công mua 2 căn shophouse trong buổi ra mắt phân khu SOHO. Anh cho biết: “Tôi đã chờ đợi dự án này ra mắt từ lâu, và hôm nay rất ấn tượng khi có sự tham gia của nhiều nhãn hàng, thương hiệu tại sự kiện, giúp tôi cũng như nhiều khách hàng khác hình dung rõ hơn về tiềm năng thương mại của khu nhà phố đang được ra mắt. Tôi tin rằng The Global City sẽ trở thành một khu đô thị sầm uất tại thành phố Thủ Đức trong tương lai”.

Cũng theo đại diện kinh doanh của Masterise Homes, sự kiện ngày 23.4 ra mắt phân khu nhà phố Soho của dự án The Global City đã đạt thành công bước đầu với tỷ lệ chốt căn cao từ giới đầu tư bất động sản trong phân khúc cao cấp. Dự án có quy mô lớn với tổng diện tích 117,4 ha và nhiều phân khu sẽ được mở bán theo nhiều đợt trong thời gian tới. Tọa lạc tại phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, The Global City dự kiến sẽ được hoàn thành trong 48 tháng.