Trạm trưởng Cảnh sát giao thông làm Phó chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận điều động thượng tá Thái Xuân Trinh, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh; trung tá Trần Vinh Quang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Trạm CSGT bắc Bình Thuận thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh; thượng tá Đặng Văn Yến, Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Bình Thuận.

Công an tỉnh Bình Thuận điều động và bổ nhiệm trung tá Phạm Văn Thức, Trưởng Công an P.Phú Trinh (Công an TP.Phan Thiết) giữ chức vụ Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh; trung tá Trần Văn Quốc, Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp Công an H.Hàm Thuận Nam giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận.

Đồng thời bổ nhiệm trung tá Nguyễn Minh Toàn, Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm môi trường giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Thuận.





Tại buổi lễ, đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chúc mừng và ghi nhận những thành tích, năng lực công tác của các cán bộ vừa được bổ nhiệm chức vụ mới.

Đại tá Đinh Kim Lập cũng yêu cầu các cán bộ vừa được bổ nhiệm không ngừng phấn đấu, học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt chức năng, nhiệm vụ mới, cùng với tập thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận giao.