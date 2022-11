‘Trăng rơi’: dự án để đời của bậc thầy làm phim về thảm họa Roland Emmerich

Không phải ngẫu nhiên mà cả giới phê bình lẫn khán giả đều dành nhiều mỹ từ để khen tặng Roland Emmerich - vị đạo diễn được mệnh danh “ông hoàng phim thảm họa”, tác giả của hàng loạt siêu phẩm như Independence Day (1996), The Day After Tomorrow (2004) hay 2012 (2009)...

Dù có trong tay sự nghiệp đồ sộ với hàng chục tác phẩm lớn nhỏ, nhà làm phim người Đức vẫn không ngừng sáng tạo, liên tục đổi mới để mang đến những món ăn tinh thần hấp dẫn. Trong đó, Trăng Rơi (Moonfall) là dự án tâm huyết được ông ấp ủ trong suốt 4 năm liền, với phần sản xuất đầu tư hứa hẹn chiêu đãi người xem một “bữa tiệc thị giác” với những cảnh quay choáng ngợp đến nghẹt thở.

Phim thảm họa đắt đỏ

Kịch bản phim do chính Roland Emmerich đồng chấp bút, ý tưởng được xây dựng dựa trên Thuyết Mặt trăng rỗng - một trong những giả thuyết khoa học nổi tiếng có từ những năm 1960. Cụ thể, các nhà khoa học cho rằng bên trong vệ tinh tự nhiên của trái đất là một quả cầu rỗng, không có gì ngoài lớp vỏ ngoài lạnh lẽo chết chóc. Từ đó, Emmerich tiếp tục đặt ra câu hỏi quen thuộc nhưng chưa ai dám đưa lên màn ảnh rộng: Loài người sẽ ra sao khi hành tinh ấy va chạm trái đất với tốc độ chóng mặt?

Dựa trên ý tưởng đó, chuyện phim xoay quanh hành trình nhân vật chính Jo Fowler (Halle Berry) - Giám đốc NASA - tìm cách cứu nhân loại khỏi thảm họa “trăng rơi”. Đồng hành cùng cô là phi hành gia Brian Harper (Patrick Wilson) và chuyên gia vũ trụ nghiệp dư Houseman (John Bradley). Xuyên suốt nhiệm vụ, họ gặp không ít khó khăn và hoài nghi nhưng vẫn quyết tâm đi đến cùng để ngăn chặn nguy cơ tận thế.

Với kinh phí xấp xỉ 145 triệu USD, Trăng rơi là một trong những phim thảm họa đắt đỏ nhất trong lịch sử. Ở tuổi 67, nhà làm phim quyết định “chịu chơi” khi dồn hết kinh phí đầu tư cho phần hình ảnh.

Tận dụng tối đa kỹ xảo CGI để tăng tính hấp dẫn, đạo diễn Roland thổi tung mọi thứ ngay trước màn hình. Người xem sẽ “ngạt thở” với cảnh trái đất bị tàn phá nặng nề. Những địa điểm quen thuộc như Nhà Trắng, tòa nhà Empire State hay thành phố New York… chỉ còn là đống tro tàn ngay trước mắt.

Khác với những tác phẩm trước, Roland Emmerich mong muốn mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực nhất về thảm họa chỉ có trong tưởng tượng. Theo thông tin từ trang IMDb, ê-kíp mời hẳn phi hành gia chuyên nghiệp để cố vấn trong suốt quá trình sản xuất. Các chi tiết trong kịch bản cũng được chắt lọc kỹ càng, sắp xếp hợp lý để tạo nên câu chuyện lôi cuốn nhưng thuyết phục, hài lòng người xem.





Dàn diễn viên hạng A giúp phim tỏa sáng

Có thể nói, Trăng rơi sẽ giảm đi một nửa sức hút nếu thiếu vắng dàn diễn viên ngôi sao. Đặc biệt, Halle Berry bất ngờ trở lại đóng chính sau 2 năm vắng bóng, vào vai Jo Fowler - người đầu tiên phát hiện ra mối nguy đang rình rập, cố gắng cảnh báo tất cả trước khi quá muộn. Hóa thân phi hành gia, minh tinh từng đoạt Oscar thể hiện bản lĩnh diễn xuất ở những cảnh nội tâm, đồng thời khiến khán giả như thót tim ở phân đoạn hành động nghẹt thở.

Bạn diễn của Halle Berry không ai khác ngoài Patrick Wilson, gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị qua loạt phim The Conjuring và Insidious... Trong Trăng rơi, anh vào vai phi hành gia Brian Harper - người từng có mối quan hệ đặc biệt với Jo Fowler trong quá khứ. Không chỉ phối hợp ăn ý bạn diễn, Patrick Wilson còn thể hiện được tính cách quyết liệt của nhân vật - một trong số ít người dám tin và dám đồng hành cùng Jo tham gia sứ mệnh ngăn chặn mặt trăng phá hủy trái đất.

Tài tử John Bradley - ngôi sao của series Shameless, Game of Thrones - cũng gây ấn tượng trong vai K.C Houseman - một nhân vật hài hước nhưng không kém phần quan trọng trong phim. Chính anh là người đầu tiên phát hiện ra các vấn đề về quỹ đạo với mặt trăng, ủng hộ Jo Fowler hết mực.

Ngoài ra, dàn diễn viên phụ đều là những cái tên đáng chú ý, chẳng hạn như gương mặt kỳ cựu Michael Peña (Narcos: Mexico, Ant-Man, The Martian), Donald Sutherland (Pride and Prejudice, The Hunger Games), người đẹp gốc Á Vu Văn Văn và ngôi sao đang lên Charlie Plummer… Tất cả tạo nên một tác phẩm hấp dẫn, vừa thỏa mãn về phần nhìn vừa có chiều sâu với nhiều điều đáng suy ngẫm.

Bộ phim điện ảnh Trăng rơi (tựa quốc tế: Moonfall) đang được trình chiếu trực tuyến tại Việt Nam trên các nền tảng của FPT Play với phụ đề đầy đủ.

