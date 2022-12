Triển lãm ‘Ký sinh’, sinh viên Đại học FPT lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

Ngôn ngữ đồng điệu của thiết kế

Triển lãm diễn ra thu hút đông đảo khách tham quan với hơn 200 tác phẩm đặc sắc thuộc các thể loại: mô hình in 3D kích cỡ lớn, video arts, postcard, sản phẩm tranh nghệ thuật chữ, không gian triển lãm tương tác AR…

Theo dữ liệu từ Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) năm 2021, hơn 8.400 loài động thực vật hoang dã đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nguyên nhân sự tuyệt chủng của hàng triệu loài động vật và thực vật hoang dã phần lớn đều bắt nguồn từ con người xâm chiếm môi trường sống tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, đa số chúng ta vẫn còn rất thờ ơ hoặc cố tình phớt lờ về hậu quả của những hành động này.

Là 1 trong những đại diện doanh nghiệp tham dự Triển lãm, anh Hoàng Thọ - Giám đốc Sáng tạo Công ty Alipo Creative - Giám khảo Trại sáng tác “Ký sinh” cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng với hơn 200 tác phẩm thú vị về chủ đề môi trường của các bạn sinh viên Đại học FPT. Chủ đề mang thông điệp thời sự, truyền cảm hứng và đem lại góc nhìn sáng tạo, đa màu. Chúng ta cũng đã quen với những lời cảnh tỉnh khi đối diện với việc thiên nhiên bị khai thác quá mức. Tuy nhiên, đến Triển lãm Ký sinh, chúng ta mới thấy được ngôn ngữ đồng điệu, khi con người tàn phá môi trường sống của sinh vật, sinh vật không có chỗ ở thì nó sẽ ký sinh lên chính con người. Đó cũng là một răn đe, cảnh tỉnh chính bản thân con người và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường”.

Nét khác biệt đào tạo Thiết kế Mỹ thuật số tại Đại học FPT

Cô Phan Bảo Châu - Chủ nhiệm Bộ môn Hoạt hình Kỹ thuật số - ngành Thiết kế Mỹ thuật số (Đại học FPT) - Giảng viên hướng dẫn bạn Lê Nguyễn Xuân Diệu Phúc, Đặng Tuấn Anh cùng ê kíp thực hiện Triển lãm “Ký sinh” chia sẻ: “Khởi nguồn từ việc nhìn nhận thấy môi trường sống của các loài sinh vật đã và đang bị thu hẹp dần do các hoạt động khai thác, tàn phá thiên nhiên của con người, các bạn sinh viên ngành Thiết kế Mỹ thuật số bắt đầu nhen nhóm ý tưởng và thực hiện 1 triển lãm với giả thuyết khi mất đi môi trường sống, sinh vật sẽ sống ký sinh lên cơ thể con người. Tại Đại học FPT, chúng tôi không đào tạo những thợ vẽ mà đào tạo những người sáng tạo, nhà thiết kế phục vụ đời sống và hiện thực hóa ý tưởng đột phá bằng các sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại như công nghệ 3D, đồ họa động,… và lan tỏa các thông điệp vị nhân sinh".





Khác biệt lớn nhất tại Đại học FPT là ngành Thiết kế Đồ họa được xác định phát triển theo định hướng Thiết kế Mỹ thuật số - Digital Art & Design, ứng dụng Công nghệ hiện đại trên Nền tảng thẩm mỹ để tạo ra những sản phẩm đột phá, ấn tượng, mang tính ứng dụng và hội nhập, bao gồm các chuyên ngành hẹp về Hoạt hình 2D, Hoạt hình 3D, Thiết kế tương tác (Website/App), Thực tế ảo (VR), Thực tế tăng cường (AR), Thiết kế game, Thiết kế truyền thông.

“Ký sinh” là 1 trong những đồ án, sản phẩm của sinh viên Thiết kế Mỹ thuật số - Đại học FPT về chủ đề bảo vệ môi trường, nhằm góp phần phát triển xã hội bền vững. Năm 2022, trường Đại học FPT đã chính thức có mặt trong danh sách xếp hạng đại học toàn cầu về phát triển bền vững mang tên THE Impact Rankings do tạp chí uy tín Times Higher Education (THE) công bố.