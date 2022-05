Triệu hồi - Trách nhiệm và sự khắt khe của các nhà sản xuất ô tô

Từ tháng 10.2021 đến nay, có nhiều hãng xe thực hiện triệu hồi ô tô tại Việt Nam. Mercedes-Benz triệu hồi 5.522 xe các loại chủ yếu liên quan đến lỗi ECU và túi khí, Audi triệu hồi 1.253 xe các loại liên quan đến lỗi linh kiện, Volvo triệu hồi 28 xe XC90 Excellence để cập nhật phần mềm điều khiển ghế trước bên phụ, hay Porsche triệu hồi 10 xe Cayenne để thay thế đai ốc trên thanh liên kết.

Các đợt triệu hồi sản phẩm không xa lạ, đặc biệt trong ngành công nghiệp bốn bánh. Theo Consumer Reports, hàng chục triệu ô tô được triệu hồi mỗi năm để sửa lỗi trên toàn cầu, từ các vấn đề về phần mềm có thể khiến xe chết máy đột ngột, cho đến nguy cơ rò rỉ có thể gây cháy. Tuy nhiên, hầu hết các vụ triệu hồi chỉ liên quan đến một lô nhỏ, được sản xuất trong vài ngày hoặc vài tuần, và thường không quá nghiêm trọng như nhiều người nghĩ.

Thông thường, nhà sản xuất ô tô tự đưa ra lệnh triệu hồi, sau khi nhận được nhiều yêu cầu bảo hành cùng một lỗi, lắng nghe phàn nàn từ đại lý, chủ xe, hoặc nhân viên trong nhà máy và nhà cung cấp linh kiện phát hiện ra vấn đề trong quá trình sản xuất. Họ xác định số xe cần thu hồi khá dễ dàng, vì mọi thông tin trong quá trình sản xuất đều được lưu trữ đầy đủ, từ số sê-ri linh kiện cho đến thời gian mà linh kiện đó được lắp ráp vào xe.

Tiếp theo, nhà sản xuất sẽ chủ động liên lạc hoặc thông báo tới chủ sở hữu nếu xe của họ nằm trong diện phải triệu hồi. Khi đưa xe đến xưởng dịch vụ chính hãng, tùy theo từng lỗi, nhân viên kỹ thuật sẽ cập nhật phần mềm, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện mới đạt tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Mọi chi phí để khắc phục đều do nhà sản xuất chi trả và người tiêu dùng được miễn phí hoàn toàn.





Chuyên gia của Car Buyer cho rằng, đừng lo lắng nếu xe của bạn nằm trong đợt triệu hồi. Bởi việc này chỉ mang tính chất phòng ngừa rủi ro, và có rất ít trường hợp phía hãng cảnh báo người sử dụng không được sử dụng chiếc xe cho đến khi được khắc phục sự cố. Ví dụ như BMW và Ford từng thu hồi sản phẩm vì túi khí Takata và đưa ra cảnh báo “không được lái xe”. Khi nhận được thông báo triệu hồi, người dùng nên đem xe đến xưởng dịch vụ chính hãng càng sớm càng tốt.

Độ tin cậy và an toàn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nhà sản xuất ô tô. Họ không muốn đánh mất danh tiếng đã gây dựng hàng chục hay cả trăm năm bởi những sự cố nghiêm trọng hoặc một lỗi lặp đi lặp lại có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của con người. Do đó, khi phát hiện lỗi hàng loạt trên sản phẩm đã bán ra thị trường, các nhà sản xuất sẽ khắc phục bằng cách đưa ra lệnh triệu hồi.

Nhìn nhận một cách công bằng, triệu hồi sản phẩm là một hành động tích cực, thể hiện trách nhiệm, tính minh bạch và sự lắng nghe của nhà sản xuất ô tô với người tiêu dùng. Điều này giúp cho chiếc xe luôn có chất lượng hoàn hảo nhất trong quá trình sử dụng, từ đó hạn chế những rủi ro tiềm ẩn. Một nhà sản xuất chỉ đáng bị lên án nếu như có thái độ thờ ơ hoặc chậm trễ triệu hồi sản phẩm lỗi, hay tệ hơn là không công khai những bất thường dẫn đến rủi ro cho người tiêu dùng.