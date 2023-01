Trình cho thôi đại biểu Quốc hội ông Lê Minh Chuẩn, nguyên Chủ tịch Than - Khoáng sản

Sau khi nhậu say xỉn, tài xế điều khiển ô tô 16 chỗ đến ngã ba Huế thì tông 3 xe máy, đánh lái thì tông tiếp 1 xe máy và 1 ô tô, gây thương tích 3 người. Công an đã khởi tố bị can Phùng Văn Song.