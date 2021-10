Như Thanh Niên thông tin, liên quan đến việc cả ngàn người dân tập trung tại chốt kiểm soát ở H.Bình Chánh (TP.HCM) đề nghị “thông chốt” về các tỉnh miền Tây từ chiều tối 30.9 đến sáng 1.10, thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết lực lượng chức năng đã vận động ở lại nhưng bà con vẫn nhất quyết về quê nên công an phối hợp Sở GTVT, Sở Y tế phân chia các đoàn theo tỉnh, phát phiếu điền thông tin nhân thân kèm yếu tố dịch tễ. Sau đó, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM và Sở GTVT điều xe chở người dân và xe chở phương tiện của bà con đưa về quê.

Tương tự, khuya 1.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai 4 xe tải chuyên dụng, 6 xe buýt cùng 1 xe dẫn đường đưa hơn 120 người dân đến từ 4 tỉnh: Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng về quê tránh dịch.

Bộ GTVT cũng có công điện khẩn gửi các tỉnh, thành yêu cầu Sở GTVT các địa phương chủ động phối hợp với các sở GTVT: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện (xe khách, xe tải), lái xe, phối hợp với các sở GTVT địa phương nơi người dân có nhu cầu về để đưa đón trật tự, chu đáo, đảm bảo an toàn.

Hợp tình hợp lý, rất nhân văn

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự đồng tình với phương án các địa phương như TP.HCM, Đồng Nai... điều xe chở người dân và xe chở phương tiện của bà con về quê. “Thấy người dân, nhất là những gia đình có trẻ con đi theo, vất vả thương quá. Theo tôi đây là giải pháp tốt nhất của TP.HCM và một số tỉnh thành dành cho bà con lúc này. Mong bà con trở về quê bình an và tuân thủ triệt để quy định phòng chống dịch”, BĐ Hùng Lâm ý kiến.

Tương tự, BĐ Bùi Nhơn viết: “Cực chẳng đã thì người dân mới chọn trở về quê. Hoan nghênh phương án xử lý rất nhân văn, hợp tình hợp lý này của TP, vừa giúp người dân về quê trật tự, an toàn, vừa có thể kiểm soát được dịch bệnh. Như vậy là trọn vẹn nghĩa tình!”.





“Nhìn hình ảnh người dân ùn ùn kéo về quê sau khi nới lỏng giãn cách mà đau lòng. Họ cũng có nỗi khổ riêng nên việc chính quyền tạo điều kiện cho xe đưa người dân về là cần thiết. Vừa đáp ứng được nguyện vọng của họ mà cũng vừa đảm bảo về việc phòng bệnh. Chứ nếu để bà con về tự phát thì cũng không phải cách”, BĐ Minh Khôi ý kiến.

Phải tuân thủ triệt để quy định phòng chống dịch

Nhiều ý kiến mong người dân khi được tạo điều kiện về quê thì phải chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, cách ly theo quy định để không phát sinh lây lan dịch bệnh ra ngoài. “Tôi rất vui khi đọc được thông tin này. Chính quyền đã tạo điều kiện và đưa bà con về quê an toàn. Vì vậy mong mọi người ý thức, tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng dịch ở địa phương mình, tránh làm dịch bệnh lây lan”, BĐ Huy Vũ nhắn gửi.

Tương tự, BĐ Mai Hoa viết: “Khi chính quyền đã tạo điều kiện để mọi người về quê thì cũng mong mọi người ý thức trong việc phòng chống dịch. Hy vọng sẽ không có những câu chuyện đáng buồn như trốn cách ly xảy ra. Tôi nghĩ ý thức của bà con trong giai đoạn này rất quan trọng. Đừng để dịch bùng trở lại, chúng ta chỉ trở lại cuộc sống bình thường mới vừa được vài ngày”.

“Cuối cùng cũng có phương án, chính quyền xử lý thật hợp lý. Hy vọng các tỉnh, thành khác có thể áp dụng để đưa người dân về quê. Chính quyền các địa phương có người dân về cũng cần tổ chức, quản lý nghiêm, nhất là việc cách ly, để đảm bảo an toàn về dịch bệnh”, BĐ Minh Hoàng góp ý.