Trưa 26.5: EVN cập nhật có 52 dự án điện tái tạo chuyển tiếp nộp hồ sơ

Cụ thể, EVN cho biết đã có 52/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp (tổng công suất khoảng 3.155 MW, chiếm 67%) gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện.

Trong số này, có 36 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo Quyết định số 21 ngày 07.01.2023 của Bộ Công thương, trong đó có 19 dự án (hoặc một phần dự án) đã được Bộ Công thương phê duyệt giá tạm và ký hợp đồng mua bán điện (PPA).

Ngoài ra, có 16 dự án đã nối lưới, đã và đang tiến hành thử nghiệm; 19 dự án đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình; 17 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy.

Như vậy, hiện vẫn còn 33 nhà máy điện với tổng công suất 1.581 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán (chiếm tỷ lệ khoảng 33%).

Còn 33 dự án điện tái tạo chuyển tiếp chưa nộp hồ sơ để đàm phán giá Đ.N.T

Trước đó, chiều 25.5, trong công văn gửi EVN, UBND các địa phương, Sở Công thương, Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo... đề nghị thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc đàm phán giá tạm để sớm đưa các nhà máy điện chuyển tiếp đi vào vận hành. Trong đó nhấn mạnh, các dự án đã có giá tạm, khẩn trương cho phát lên lưới; dự án điện tái tạo chuyển tiếp đã được phê duyệt giá tạm thời, khẩn trương ký hợp đồng mua bán, rà soát thủ tục và cũng sớm cho phát điện lên lưới.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho hay, hiện nay hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là hệ thống điện miền Bắc đang trong cao điểm mùa khô, vận hành trong tình trạng hết sức khó khăn, do phụ tải hệ thống tăng cao, lưu lượng nước về các nhà máy thủy điện tiếp tục kém, tình hình nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than có nhiều khó khăn. Do đó, Bộ Công thương đã chỉ đạo EVN phải tăng cường huy động các nguồn điện sẵn có để bổ sung cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời khẩn trương đàm phán và huy động các nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp nhằm tăng công suất cho hệ thống điện.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chỉ đạo EVN đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành các công trình lưới điện truyền tải, đặc biệt là các công trình truyền tải điện trọng điểm, các công trình lưới điện giải tỏa công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo, các công trình lưới điện phục vụ đấu nối nhập khẩu điện để đảm bảo hiệu quả tối đa sản lượng điện nhập khẩu theo các hợp đồng/thỏa thuận đã ký.