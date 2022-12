Tại buổi họp báo của Công an TP.HCM tối 28.12.2022, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thượng tá Trần Thị Kim Lý cho biết hiện nay đã khởi tố 43 bị can, khám xét 12 cơ sở liên quan đến sai phạm diễn ra tại các trung tâm đăng kiểm.