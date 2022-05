Trúng đấu giá đất nhưng 6 năm vẫn chưa nhận được đất

Đất bị chiếm giữ, xây dựng trái phép

Trong đơn cầu cứu khẩn cấp gửi đến Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Kim Hai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Sài Gòn Kim Hảo (Công ty Kim Hảo), cho biết ngày 25.8.2016, tại phiên đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thực hiện, Công ty Kim Hảo đã trúng đấu giá khu đất có diện tích 31.889 m2 tại thửa đất số 530, tờ bản đồ số 3, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM, với giá trúng là 173 tỉ đồng. Một thời gian sau, Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM cũng đã cấp sổ đỏ khu đất cho công ty.

Về nguồn gốc đất, khu đất trên được UBND TP.HCM cấp sổ đỏ lần đầu vào tháng 6.2003 cho Công ty nông sản - tinh dầu Tiến Phước (TNHH). Ngày 16.8.2007, khu đất trên được cập nhập biến động ra tên Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát, sau đổi thành Công ty cổ phần tập đoàn Bình Phát do ông Dương Thanh Cường là người đại diện pháp luật (ông Cường hiện đang chấp hành hình phạt tù chung thân với tội danh lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan Nhà nước).

Ngày 20.8.2007, chỉ 4 ngày sau khi được cập nhập biến động đứng tên khu đất, ông Dương Thanh Cường đã đem thế chấp khu đất cho Agribank chi nhánh Bình Chánh để vay 143 tỉ đồng. Tính đến ngày 3.3.2011, dư nợ của Công ty Bình Phát tại ngân hàng là gần 235 tỉ đồng nhưng không trả được và ông Cường thống nhất giao toàn bộ tài sản đang thế chấp để ngân hàng xử lý thu hồi nợ và không khiếu nại, thắc mắc bất cứ vấn đề gì.

Ngày 6.4.2011, Ngân hàng Agribank và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đã ký hợp đồng bán đấu giá tài sản số 76 để đấu giá thửa đất 530. Qua 24 lần thông báo đấu giá và 8 lần giảm giá tài sản thì Công ty Kim Hảo đã trúng đấu giá. Việc trúng đấu giá tài sản này đã được Bộ Tư pháp kết luận đúng với quy định của pháp luật, đã nộp đủ tiền tại Kết luận thanh tra số 22/KL-TTR ngày 3.10.2019.

“Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá và thanh toán đầy đủ cho ngân hàng, đến nay Công ty Kim Hảo vẫn không thể tiếp cận, khai thác và sử dụng khu đất này vì đang bị bà Nguyễn Thị Vân (ngụ quận Gò Vấp) và bà Nguyễn Thị Lạc (ngụ quận 12, TP.HCM) chiếm giữ trái pháp luật. Những người này trước đây được ông Dương Thanh Cường giao trông coi và quản lý khu đất”, bà Kim Hai bức xúc nêu trong đơn.

Cũng trong đơn, bà Nguyễn Thị Kim Hai cho biết sau khi chiếm giữ khu đất, những cá nhân trên đã xây dựng 14 công trình. Những công trình này đã bị các cơ quan chức năng của quận 12 xử phạt và cưỡng chế nhưng... “bất thành”.

Việc khu đất trúng đấu giá nhưng không được giao đất đã khiến Công ty Kim Hảo bị thiệt hại nặng nề. Điển hình là sau khi trúng đấu giá đất, công ty này đã đặt cọc bán cho một đối tác. Tuy nhiên do không giao được đất nên Công ty Kim Hảo và các cổ đông đã bị đối tác khởi kiện ra tòa về việc tranh chấp Hợp đồng đặt cọc. Vụ kiện đã được Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm và phúc thẩm buộc Công ty Kim Hảo và các cổ đông phải hoàn trả cho đối tác số tiền thực hiện hợp đồng, cùng tiền lãi là hơn 396 tỉ đồng.

“Hiện tại, bản án đã có hiệu lực pháp luật và chúng tôi đang trong quá trình thực hiện thi hành án, chấp nhận việc cơ quan thi hành án dân sự tạm giữ toàn bộ hồ sơ, con dấu của Công ty Kim Hảo và chấp nhận chịu lãi chậm thi hành án vì đang gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Do vậy, để đảm bảo chấp hành pháp luật, chúng tôi buộc phải dùng đến tài sản duy nhất của Công ty Kim Hảo (do chúng tôi nắm giữ 100% cổ phần) là khu đất trên để giao cho cơ quan thi hành án kê biên đảm bảo thi hành án”, bà Kim Hai cho biết.





Chính quyền xử lý không dứt điểm

Sau khi gửi đơn cầu cứu đến Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày về vụ việc với mong muốn được Phó thủ tướng quan tâm chỉ đạo để Công ty Kim Hảo có thể tiếp nhận quản lý và sử dụng khu đất. Ngày 5.6.2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4506 về việc chuyển đơn và yêu cầu UBND TP.HCM và Bộ Tư pháp xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP.HCM có văn bản số 11301/VP-NCPC giao Sở Tư pháp TP.HCM nghiên cứu toàn bộ vụ việc, trao đổi, thống nhất với Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND quận 12 tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 28.7.2020, UBND quận 12 đã tổ chức cuộc họp giữa các sở, ngành với đại diện Công ty Kim Hảo và bà Nguyễn Thị Vân. Tại cuộc họp này, Phó chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức đã kết luận, Công ty Kim Hảo là chủ sở hữu hợp pháp của khu đất 31.889 m2 thuộc thửa đất số 530, tờ bản đồ số 3, phường An Phú Đông, Q.12. Các tài liệu của bà Nguyễn Thị Vân cung cấp chưa có cơ sở khẳng định việc sở hữu của bà Vân đối với khu đất diện tích 6.921,8 m2 và khu đất 31.889 m2. Do đó, đề nghị bà Vân sớm sắp xếp di dời tài sản và bàn giao khu đất cho Công ty Kim Hảo chậm nhất ngày 15.8.2020.

Ngày 4.9.2020, UBND quận 12 có văn bản số 6711 gửi UBND TP.HCM trình bày về nguồn gốc quản lý sử dụng khu đất. Đồng thời báo cáo về việc xử lý các vi phạm hành chính về xây dựng tại khu đất của bà Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Lạc khi hai bà này có hành vi vi phạm là chiếm giữ đất của người khác theo điểm đ khoản 4 và 5 điều 14 Nghị định 91/2009/NĐ-CP.

Trong tháng 4 và 5.2021, UBND quận 12 đã 3 lần ra văn bản báo cáo, kiến nghị UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của bà Vân. Đồng thời Sở Tài nguyên - Môi trường cũng đã rà soát hồ sơ, căn cứ các quy định của pháp luật tham mưu cho UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt hành chính tại văn bản số 3721 ngày 18.5.2021 là 500 triệu đồng. Đồng thời buộc bà Nguyễn Thị Vân trả lại đất đã chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay, UBND TP.HCM vẫn chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Vân. Trong cuộc họp ngày 5.5.2022, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và UBND quận 12 nhanh chóng xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

“Việc bà Nguyễn Thị Vân chiếm hữu, quản lý, sử dụng diện tích 6.921,8 m2 đất giữa QL1A và thửa đất 530 không có căn cứ pháp luật và thực hiện xây dựng các công trình trên đất không đúng các quy định của pháp luật, dẫn đến việc Công ty Kim Hảo không có đường vào diện tích đất mà công ty đã mua trúng đấu giá. Do vậy, quyền lợi của Công ty Kim Hảo đối với thửa đất 530 cần phải được xem xét, bảo vệ theo quy định của pháp luật”, kết luận do Chánh thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện ký nêu.

"Việc chậm trễ trong xử lý vi phạm của bà Vân một mặt dẫn đến hậu quả là Công ty Kim Hảo tiếp tục bị xâm phạm nghiêm trọng quyền hợp pháp của mình đối với khu đất. Một mặt bà Vân lại tiếp tục dùng thủ đoạn gửi nhiều đơn thư khiếu nại đến các cơ quan, ban ngành của Nhà nước với nội dung thiếu căn cứ, không có cơ sở, gây mất thời gian của các cơ quan Nhà nước để kéo dài thời gian giải quyết xử lý việc chiếm giữ khu đất trái phép của mình", bà Hai nêu trong đơn kêu cứu gửi Báo Thanh Niên.