Trung Quốc thắt chặt quy định đối với ứng dụng di động

Theo South China Morning Post, Cơ quan Quản lý An ninh mạng Trung Quốc (CAC) hôm 14.6 đã công bố phiên bản sửa đổi của Quy định về Quản lý dịch vụ thông tin ứng dụng internet di động, sẽ có hiệu lực vào ngày 1.8 và phù hợp với luật bảo mật dữ liệu của năm ngoái. Động thái này có thể giáng một đòn mạnh vào cộng đồng các nhà phát triển của Trung Quốc, sau khi hơn 2 triệu ứng dụng biến mất khỏi thị trường trong vòng 3 năm.

CAC cho biết quy định mới sẽ thúc đẩy sự “phát triển lành mạnh” của ngành, “Trước đà phát triển nhanh chóng và việc sử dụng rộng rãi hơn ứng dụng dành cho thiết bị di động, các tình huống và vấn đề mới liên tục xuất hiện, đòi hỏi quy tắc phải được sửa đổi và cải thiện để thích ứng với những phát triển mới”.

Quy tắc về ứng dụng di động yêu cầu nhà cung cấp và nhà phân phối ứng dụng phải quảng bá “giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa”, tuân thủ định hướng “đúng đắn” của chính trị, ý kiến ​​và giá trị của công chúng. Các nhà phát triển ứng dụng phải chịu trách nhiệm về nội dung được hiển thị trong ứng dụng, đồng thời không được sản xuất hoặc lưu hành thông tin bất hợp pháp.

Môi trường cạnh tranh khốc liệt và việc chính quyền Bắc Kinh tăng cường giám sát bất thường về nội dung và dữ liệu đã khiến số lượng ứng dụng có sẵn trên các cửa hàng ứng dụng ở đại lục giảm mạnh trong những năm gần đây. Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, tổng số ứng dụng có sẵn vào tháng 4.2020 là 2,31 triệu, giảm khoảng một nửa so với 4,49 triệu ứng dụng có sẵn vào cuối năm 2018. Dù vậy, Trung Quốc vẫn có một cộng đồng các nhà phát triển ứng dụng sôi động, mà CEO Apple Tim Cook gần đây ca ngợi vì những đóng góp của họ cho hệ sinh thái toàn cầu.





Các vấn đề nổi bật

Sau khi Trung Quốc thắt chặt quy định về an ninh mạng và thực tiễn xử lý dữ liệu vào năm ngoái, quy tắc mới dành cho các nhà phát triển ứng dụng càng làm nổi bật vấn đề an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tài liệu của CAC quy định các nhà phát triển ứng dụng không được “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và lợi ích công cộng” khi xử lý dữ liệu. Lỗi và lỗ hổng bảo mật phải được báo cáo, sửa đổi ngay sau khi được phát hiện.

Các nhà cung cấp ứng dụng cũng nhận được yêu cầu phải “công bằng” trong xử lý dữ liệu người dùng, không được phép buộc người dùng đồng ý với hoạt động xử lý dữ liệu. Tất cả công nghệ, ứng dụng và chức năng mới có khả năng ảnh hưởng đến dư luận hoặc “huy động xã hội” đều phải trải qua quá trình xem xét bảo mật.

Cơ sở pháp lý cho quy định sửa đổi mới của Trung Quốc bao gồm ba luật có hiệu lực vào năm ngoái, bao gồm luật Bảo vệ thông tin cá nhân, luật Bảo mật dữ liệu và luật Bảo vệ trẻ vị thành niên sửa đổi. Tháng 1.2022, CAC đã công bố một quy định mới yêu cầu các công ty vận hành nền tảng internet với dữ liệu của hơn 1 triệu người dùng phải trải qua đánh giá bảo mật trước khi niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở nước ngoài. Một luật khác có hiệu lực vào tháng 3.2022 cũng thắt chặt thuật toán được các Big Tech trong nước sử dụng để đề xuất nội dung mới.