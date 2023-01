Trưởng công an Q.3, TP.HCM làm Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

Chiều 9.1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đến dự có ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Trần Hồng Minh (47 tuổi, quê quán H.Củ Chi, TP.HCM), Trưởng công an Q.3, TP.HCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác xây dựng lực lượng của Công an tỉnh thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tin tưởng thời gian tới, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, cùng công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.





Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, thông tin đại tá Trần Hồng Minh là cán bộ được đào tạo cơ bản. Trong quá trình công tác tại Công an TP.HCM, đại tá Minh được Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP.HCM đánh giá cao về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống và khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị công tác mới, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy năng lực bản thân và sức mạnh tập thể, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công an tỉnh Trà Vinh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.