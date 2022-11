Trường đại học đầu tiên là thành viên của Global Alliance

Trong chuyến thăm 3 ngày đến Việt Nam từ 10 – 12.11, Liên minh Toàn cầu về quan hệ công chúng và truyền thông (Global Alliance) đã trao chứng nhận cho Mạng lưới quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR) là đại diện của Việt Nam trong mạng lưới toàn cầu của Global Alliance.

Dịp này, ông Justin Green, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Global Alliance đã đến thăm Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) và trao chứng nhận UEH là thành viên Global Alliance trong lĩnh vực giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam.





Đoàn cũng đã đến thăm Báo Thanh Niên. Tại đây, ông Justin Green bày tỏ ấn tượng với các hoạt động cũng như sự phát triển của tờ báo, đồng thời mong muốn hợp tác trên nhiều mặt với báo trong tương lai, đặc biệt là việc chia sẻ thông tin, kiến thức, các chương trình đào tạo về truyền thông…

Liên minh Toàn cầu về quan hệ công chúng và truyền thông - The Global Alliance for Public Relations and Communication Management (Global Alliance) là tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ.