Truyền hình thực tế thời giãn cách 'The Next Face Vietnam' tìm người mẫu thế hệ 4.0

The Next Face Vietnam 2021 là chương trình nhằm tìm kiếm và đào tạo những gương mặt người mẫu thế hệ 4.0, không chỉ sở hữu ngoại hình sáng cùng các kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp, mà quan trọng hơn nữa là tạo sức ảnh hưởng trên các nền tảng kỹ thuật số (digital multimedia) và nền tảng truyền thông mạng xã hội (social media).

Vòng Sơ tuyển của chương trình The Next Face Vietnam 2021 dự kiến được tổ chức từ ngày 15 - 17.10 hoàn toàn qua hình thức online trên nền tảng OnMeeting, với hy vọng tiếp tục là một sân chơi thú vị dành cho những bạn trẻ đam mê trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Từng sản xuất, tổ chức các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và người mẫu tại Việt Nam như Vietnam's Next Top Model, Project Runway Vietnam, The Face Vietnam hay sự kiện tuần lễ thời trang đình đám mang tầm quốc tế Vietnam International Fashion Week…, MultiMedia JSC cho biết do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên phải hủy bỏ việc tổ chức sản xuất đối với các chương trình có quy mô lớn kể trên; và đã nhanh chóng tìm ra những phương thức sản xuất phù hợp để chuyển mình, đáp ứng với những thay đổi trong giai đoạn "bình thường mới".





Việc dự thi và ghi hình từ chính ngôi nhà của mình chính là sự khác biệt giữa The Next Face Vietnam so với các chương trình tìm kiếm người mẫu khác mà MultiMedia đã từng sản xuất như Vietnam’s Next Top Model hay The Face Vietnam.

Bà Trang Lê – Tổng đạo diễn và Giám đốc sản xuất của The Next Face Vietnam 2021 cho biết: “Chúng tôi vẫn luôn cần phải tìm kiếm và đào tạo những thế hệ người mẫu mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường về những người mẫu thế hệ 4.0 biết nắm bắt cơ hội, mong muốn được tỏa sáng, thành công trên các nền tảng kỹ thuật số. Đó chính là lý do chúng tôi quyết định tổ chức chương trình The Next Face Vietnam 2021. Ngoài việc tìm kiếm và đào tạo những gương mặt trẻ có niềm đam mê trở thành người mẫu, những nhân tố không chỉ phù hợp với sàn diễn catwalk hay gương mặt quảng cáo chuyên nghiệp cho những thương hiệu, mà quan trọng hơn là chúng tôi cũng cần thí sinh có khả năng tạo sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội trong thời đại 4.0".