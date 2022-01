TSMC chi kỷ lục 44 tỉ USD để mở rộng công suất

Theo Nikkei, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) cho biết sẽ chi số tiền kỷ lục lên tới 44 tỉ USD vào năm 2022 để mở rộng công suất, với mục đích giúp giảm bớt tình trạng thiếu chip và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip tiên tiến được sử dụng trong AI và hỗ trợ ứng dụng 5G cho ô tô, trung tâm dữ liệu, điện thoại thông minh.

TSMC là nhà cung cấp cho hầu hết các nhà phát triển chip hàng đầu thế giới. Kế hoạch chi tiêu vốn 40 - 44 tỉ USD trong năm nay của công ty cao hơn nhiều so với mức chi tiêu kỷ lục 30 tỉ USD năm 2021. Giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei cho biết ngành sản xuất chip theo hợp đồng nói chung sẽ tăng trưởng 20% ​​trong năm về mặt doanh thu, và TSMC sẽ vượt trội so với mức tăng trưởng này. Ông C.C Wei cũng tăng dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm của công ty trong “vài năm tới” lên từ 15% đến 20% tính theo USD, cao hơn so với dự báo trước đó là khoảng 10%.

Theo Giám đốc tài chính TSMC Wendell Huang, công ty đang mở rộng “một cách có kỷ luật” để giải quyết những lo ngại của nhà đầu tư về sự điều chỉnh của thị trường sắp xảy ra. Trong tài liệu tham khảo được giữ kín liên quan đến Intel, ông Wei cho biết TSMC đã tính đến rủi ro “một trong những khách hàng của họ” mạo hiểm tham gia vào công việc kinh doanh sản xuất chip theo hợp đồng và hủy các đơn đặt hàng đã đặt với TSMC.

Được biết, Intel đang xây dựng các nhà máy ở bang Arizona của Mỹ, và là một trong những công ty háo hức nhất trong việc đáp lại lời kêu gọi của chính phủ Mỹ về việc đưa sản xuất chất bán dẫn vào trong nước. Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger đã mô tả mối quan hệ của Intel với TSMC là một trong những mối quan hệ “hợp tác”, pha trộn giữa hợp tác và cạnh tranh.





Cuộc khủng hoảng chip ảnh hưởng đến hàng loạt ngành công nghiệp năm ngoái “hoặc có thể kéo dài, hoặc có thể không” trong năm nay, nhưng TSMC tiếp tục nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng về cơ cấu từ 5G và máy tính hiệu năng cao, cũng như nhu cầu về nhiều linh kiện bán dẫn hơn cho tất cả các loại điện tử. Do đó, theo ông Wei, công suất của TSMC sẽ eo hẹp trong suốt năm nay.

Mặc dù có kế hoạch chi tiêu khổng lồ, ông Wei vẫn đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tỷ lệ lợi nhuận gộp 53% trong vài năm tới là có thể đạt được, và TSMC có thể kiếm được lợi nhuận bền vững từ các khoản đầu tư hơn 25%. TSMC dự báo doanh thu trong quý đầu năm nay là từ 16,6 - 17,2 tỉ USD, tăng 7,4% so với quý trước. Hãng này ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp từ 53% đến 55%, vượt mức trung bình của thị trường là 52,2%.

Tháng 8.2021, hãng chip Đài Loan nói với khách hàng rằng sẽ tăng giá tới 20% cho các dịch vụ sản xuất khác nhau. Việc điều chỉnh giá lớn nhất trong một thập niên của TSMC bắt đầu có tác động vào quý cuối cùng của năm 2021 và có thể thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận của công ty vào năm 2022, theo nhiều ước tính của các nhà phân tích.

Theo giới phân tích, việc TSMC tăng giá và dẫn đầu về công nghệ bán dẫn tiên tiến có thể giúp công ty duy trì vị thế tương đối ổn định, ngay cả khi thị trường có sự điều chỉnh sắp tới. Doanh thu của TSMC cho cả năm 2022 được dự báo sẽ tăng tới 25%, do việc tăng giá và nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn từ Nvidia, Qualcomm.