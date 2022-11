Hàng loạt trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm

Nhà ông Võ Ngọc Thiều ở thôn Hòn Ông (xã Sơn Phước, H.Sơn Hòa, Phú Yên) gần trang trại chăn nuôi heo gia công C.P.F của ông Huỳnh Văn Đức nên mùi hôi thối xuất phát từ trang trại này ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của gia đình ông Thiều. “Không chỉ gia đình tôi bị ảnh hưởng mà người dân ở đây đều chung cảnh, nhất là mùa nắng nóng mùi hôi thối càng gay gắt hơn. Ngoài mùi hôi, trang trại nuôi heo này còn xả nước thải ra môi trường, ảnh hưởng đến người dân và các diện tích sản xuất nông nghiệp”, ông Thiều nói.

Theo ông Phan Thế Lựu, Trưởng phòng TN-MT H.Sơn Hòa, hiện trên địa bàn huyện có 7 trang trại chăn nuôi heo được cấp phép, đến nay còn 4 trang trại đang hoạt động. Thời gian qua, một số trang trại gây ô nhiễm môi trường nên cơ quan chức năng đã xử phạt. Cụ thể, năm 2021, Công an tỉnh Phú Yên xử phạt chủ trang trại chăn nuôi heo thịt Thanh Trang ở thôn Suối Cau, xã Sơn Hà 273 triệu đồng. Đến tháng 7.2022, UBND H.Sơn Hòa tiếp tục phạt chủ trang trại này 25 triệu đồng, buộc khắc phục và chấm dứt tình trạng xả nước thải ra môi trường. Đầu năm 2022, Công an tỉnh Phú Yên cũng phạt trang trại C.P.F nói trên số tiền 47,5 triệu đồng, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Mới đây, tại khu vực các trang trại nuôi heo ở hai xã An Thọ và An Lĩnh, H.Tuy An xảy ra sự cố tràn nước thải ra môi trường. UBND H.Tuy An đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, làm rõ những sai phạm. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Tuy An, cơ quan chức năng của huyện và địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện ống dẫn nước thải từ hầm số 3 trại chăn nuôi heo của hộ ông Dương Văn Phức đến hầm số 4 trại chăn nuôi heo của hộ ông Phạm Văn Thành bị bể, làm tràn nước thải ra môi trường xung quanh và tại suối Cái, thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh. Huyện đã yêu cầu các chủ trại chấm dứt hoạt động, tập trung khắc phục sự cố xả thải ra môi trường và yêu cầu địa phương không để phát sinh việc xây dựng trang trại nuôi heo trái phép ở khu vực này.

Theo ông Hoàng, tháng 2.2021, ông Phức tự ý san gạt, xây dựng trang trại nuôi heo ở thôn Kim Sơn (xã An Thọ) có diện tích khoảng 3,2 ha. UBND xã An Thọ ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tự ý chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang mục đích khác và san gạt, xây dựng trái phép đối với ông Phức với số tiền 12 triệu đồng. Tiếp đó, UBND H.Tuy An đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với ông Phức với số tiền 2,5 triệu đồng.





Tháng 5.2021, ông Phạm Văn Thành tự ý san gạt, xây dựng trang trại nuôi heo khoảng 4,1 ha tại thôn Kim Sơn, UBND xã An Thọ đã xử phạt 4 triệu đồng; UBND H.Tuy An xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường 35 triệu đồng. Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, ông Nguyễn Duy Phi tự ý xây dựng trang trại nuôi heo khoảng 2,3 ha tại thôn Quảng Đức, xã An Thọ. UBND xã An Thọ đã xử phạt ông Phi 8 triệu đồng và UBND tỉnh Phú Yên cũng đã xử phạt ông Phi về lĩnh vực môi trường 175 triệu đồng. Cũng trong năm 2021, ông Nguyễn Văn Khoa tự ý xây dựng trang trại nuôi heo khoảng 30,3 ha tại thôn Tư Thạnh, xã An Lĩnh. UBND xã An Lĩnh xử phạt ông Khoa 4 triệu đồng và UBND tỉnh Phú Yên xử phạt ông Khoa về lĩnh vực môi trường 175 triệu đồng…

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết: “Việc xây dựng các trại nuôi heo trên địa bàn xã An Thọ và An Lĩnh đều chưa được cấp có thẩm quyền cho phép và không đúng mục đích sử dụng đất. Ngày 26.9.2022, UBND H.Tuy An đã hoàn thiện các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ các trường hợp trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tuy An thụ lý, giải quyết”.

Còn ông Nguyễn Thái Hòa, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên, cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đặc biệt tại các huyện miền núi như Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân đang thu hút rất nhiều dự án chăn nuôi heo với quy mô lớn. Mặc dù phù hợp với quy hoạch chăn nuôi, kế hoạch sử dụng đất… và đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cũng như khoảng cách đảm bảo an toàn theo quy định nhưng thực tế vẫn phát sinh nhiều nước thải, mùi hôi… gây ảnh hưởng đến môi trường. Mặt khác, các địa điểm đầu tư rất gần với sông, suối đầu nguồn nên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước nếu chủ đầu tư thiếu ý thức về vận hành công trình xử lý nước thải. Theo ông Hòa, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên cần chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, xem xét trước khi tham mưu UBND tỉnh Phú Yên cấp chủ trương đầu tư đối với dự án chăn nuôi heo.