‘Tư duy truy tìm sự thật’ của diễn giả Julia Galef ‘vạch lá tìm sâu’

Tác giả của tác phẩm Tư duy truy tìm sự thật (First News và NXB Dân Trí vừa ấn hành) là Julia Galef, một diễn giả nổi tiếng của chương trình TED Talk. Năm 2016, bài diễn thuyết Why you think you’re right - Even If you're wrong của Julia Galef đã đạt hơn 4 triệu lượt xem trên TED Talk.

Ngoài diễn thuyết, Julia còn chủ trì chương trình phát thanh Rationally Speaking và từng phỏng vấn nhiều diễn giả, triết gia và các nhà khoa học nổi tiếng như Neil deGrasse Tyson, Phil Tetlock, Tyler Cowen…

Tư duy lính trinh sát, hay còn gọi là tư duy truy tìm sự thật là phương pháp tư duy giúp ta có cái nhìn chính xác, toàn diện cho mọi vấn đề để từ đó, đưa ra những quyết định đúng đắn, sẵn sàng đón nhận những thử thách, rủi ro và lèo lái cuộc đời thuận buồm xuôi gió.

Khi suy luận, tìm kiếm thông tin hay ra quyết định, chúng ta thường bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi bản sắc cá nhân. Như tác giả Julia Galef đã chia sẻ trong Tư duy truy tìm sự thật rằng: “Chúng ta sẽ ‘vạch lá tìm sâu’ trong lập luận mình muốn bác bỏ nhưng lại phớt lờ những ‘lỗ hổng’ trong lập luận mà mình tán thành”.

Dù vậy, sự thật là phần lớn thời gian chúng ta đều không sống và hành xử với tư duy lính trinh sát. Galef viết tiếp: “Chúng ta tranh luận theo kiểu đối đầu, với những suy nghĩ như phải ‘bảo vệ’, phải ‘bác bỏ’ hay phải đưa ra những lý lẽ ‘không có kẽ hở’ một cách thường xuyên và tự nhiên đến nỗi ta không thể nhận ra. Nguyên nhân là vì cách suy nghĩ đó đã quá quen thuộc, quá tự nhiên, và tâm trí chúng ta đã được lập trình để nhìn nhận các cuộc tranh luận theo hướng đó”. Hơn nữa, tư duy chiến binh cũng được nhận định là mang lại cho ta sự thoải mái, sức ảnh hưởng to lớn trong ngắn hạn và đôi khi giúp ta duy trì động lực. Nhưng, hậu quả thì lại khôn lường

Tại sao người này nhìn thấu đáo mọi việc, người khác thì lại không?

Có lắm lúc bạn sẽ ngưỡng mộ những người luôn bình tĩnh và sáng suốt trước mọi sự việc. Bạn nghĩ là họ giỏi giang, hiểu biết sâu rộng và có tư duy nhạy bén. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ. Trên thực tế, những gì họ có là “các kỹ năng làm chủ cảm xúc, thói quen cũng như quan điểm có-thể-điều-chỉnh, giúp họ dễ tư duy như một lính trinh sát”, Galef nhận định.





Không thể phủ nhận tư duy lính trinh sát sẽ giúp bạn vẽ nên bức tranh toàn cảnh về hiện thực, nhưng có lẽ cũng vì vậy mà đôi khi nó sẽ khiến bạn tổn thương, bởi như người ta nói, sự thật thì thường hay khắc nghiệt. Thế nhưng về lâu dài, lối tư duy truy tìm sự thật này lại có tác động tích cực, giúp ta phát triển và thay đổi quan điểm sao cho phù hợp.

Bằng kinh nghiệm có được trong nhiều năm diễn thuyết và nghiên cứu say mê, trong cuốn sách Tư duy truy tìm sự thật, Julia Galef đã chỉ ra lý do tại sao con người thường thiên về lối tư duy chiến binh để rồi đưa ra những quyết định sai lầm. Cùng với những ví dụ minh họa cụ thể, tác giả đã phân tích, giúp bạn đọc hiểu rõ tầm quan trọng của tư duy truy tìm sự thật; cách để cải thiện bản thân, tự rèn luyện để hạn chế lối tư duy chiến binh để dần lĩnh hội và áp dụng tư duy lính trinh sát vào cuộc sống.

Dù theo tác giả cuốn sách, việc này không hề dễ dàng nhưng vẫn có thể thực hiện được. Nếu bạn từng bước làm theo những hướng dẫn trong sách, chẳng hạn như chấp nhận hiện trạng của thực tế, rèn luyện tính điềm tĩnh, đừng quá chú trọng bản sắc cá nhân và mở lòng để thấu hiểu những người không cùng quan điểm với mình…

Những gì mà cuốn sách Tư duy truy tìm sự thật mang lại có tính ứng dụng rất cao. Đây là cuốn sách mà đối tượng thuộc mọi độ tuổi, mọi tầng lớp đều có thể đọc để có được một hành trình khám phá thế giới sâu sắc và ý nghĩa trong hiện tại. Bạn là người muốn có cái nhìn chính xác về các vấn đề trên thế giới để có thể phát triển bản thân thì Tư duy truy tìm sự thật chính là cuốn sách mà bạn đang muốn tìm kiếm.