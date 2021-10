Tù nhân bắt cai ngục làm con tin tại Pháp đã đầu hàng

Vụ bắt giữ con tin xảy ra vào ngày 5.10 tại nhà tù Conde sur Sarthe ở miền tây Pháp. Một tù nhân đang thụ án lâu năm vì tội giết người bất thành và cưỡng hiếp đã dùng dao khống chế hai cai ngục, theo Reuters.

Tù nhân này đã đưa ra nhiều yêu cầu, trong đó có yêu cầu phải giảm án cho y. Một trong hai người bị bắt làm con tin là nữ cai ngục được thả trước và không bị thương.

Người còn lại bị thương ở mắt phải. Sau một hồi thương thuyết, kẻ bắt giữ con tin đã chấp nhận đầu hàng. Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond Moretti xác nhận vụ bắt giữ con tin đã kết thúc và tù nhân đã đầu hàng. Bộ Tư pháp thông báo viên cai ngục đã được chăm sóc y tế.





Theo tờ Le Figaro, tù nhân gây án tên Sofiane R. (34 tuổi), đang thụ án chung thân. Tù nhân này mới vừa được chuyển đến nhà tù an ninh bậc nhất này của Pháp chưa đầy một tháng. Người này được cho là có vấn đề về tâm lý nhưng không có tiền sử cực đoan.

Từ khi mở cửa vào năm 2013, nhà tù Conde sur Sarthe đã xảy ra nhiều sự cố an ninh. Tháng 6.2019, một tù nhân bắt giữ hai cai ngục làm con tin trong 5 giờ. Ba tháng trước đó, một tù nhân khác tên Michael Chiolo tấn công hai cai ngục bằng một con dao bằng sứ. Người này và một bạn tù sau đó cố thủ nhiều giờ trong khu sinh hoạt của các nhân viên nhà tù. Do đàm phán bất thành nên lực lượng an ninh đã tấn công khiến Chiolo bị thương còn người kia thiệt mạng.