Từ TP.HCM về quê đón Tết bằng xe máy, hai vợ chồng tử nạn thương tâm

Chiều 24.1, người thân và dân làng đã tổ chức mai táng vợ chồng anh Nguyễn Văn Trữ (37 tuổi) và chị Trần Thị Thảo (34 tuổi, ở thôn Lâm Bình, xã Phổ Cường, TX. Đức Phổ, Quảng Ngãi). Nhiều người rớm lệ khi hai bé thơ Nguyễn Trần Thảo My (9 tuổi) và Nguyễn Trần Thảo Ngân (5 tuổi) đội khăn tang đứng trước linh cữu của cha mẹ.

Bà Nguyễn Thị Xuân (75 tuổi, mẹ anh Trữ) nửa tỉnh nửa mê kể từ khi hay tin vợ chồng con trai qua đời. Ông Trần Nhẫn (63 tuổi, cha của chị Thảo) nghẹn ngào cho biết: Cuộc sống gia đình khó khăn nên 7 năm trước vợ chồng anh Trữ rời quê vào TP.HCM mưu sinh. Anh làm thuê bên xưởng cơ khí, chị là công nhân may với thu nhập đắp đổi qua ngày.

Dịch Covid-19 bùng phát, công việc và thu nhập của anh giảm hẳn so với trước. Công ty may giải thể nên chị Thảo nhận đồ về may gia công tại phòng trọ với thu nhập chẳng đáng là bao. Cháu nhỏ đã được đưa về quê tránh dịch, còn lại cháu lớn ở lại TP.HCM với cha mẹ. Chiều 22.1, anh chị đưa con gái lớn đến gửi người thân đưa về quê bằng xe khách rồi vợ chồng vượt chặng đường xa bằng xe máy với hy vọng sum vầy trong những ngày Tết đoàn viên.





"Vợ chồng con tôi làm ăn xa và chỉ về quê vào dịp Tết. Năm nay, nghe cháu điện thoại về bảo dịch bệnh Covid, làm ăn khó khăn nên về quê bằng xe máy. Khi con bé lớn về đến nhà chừng hơn 5 giờ đồng hồ thì nhận được điện thoại vợ chồng nó bị tai nạn. Tôi cùng vài người bà con thuê xe vào Bình Định đưa vợ chồng nó về. Cứ mong đến Tết tụi nó về vui cửa vui nhà. Không ngờ hai vợ chồng nó lại vắn số như vậy...!", ông Nhẫn đưa tay lau dòng lệ.

Ông Nguyễn Phát (dượng của chị Thảo), rớm lệ kể chuyện phút chia tay vợ chồng người cháu bất hạnh. Vợ chồng anh Trữ gửi con với tâm trạng "lo sợ con say xe" nên thường điện thoại hỏi han. Khoảng 8 giờ sáng ngày 23.1, anh điện cho ông Phát hỏi xem sức khỏe của con. Hơn 5 giờ sau khi vợ chồng ông cùng cháu My về đến nhà thì nhận tin báo anh Trữ cùng vợ tử nạn trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Bùi Thị Xuân (TP. Quy Nhơn, Bình Định). Cú va chạm với xe đầu kéo container khiến anh chị từ giã cõi đời, bỏ lại mẹ già và hai con thơ dại. "Nghe tin vợ chồng nó bị tai nạn tôi rụng rời chân tay. Thương tụi nó quá chừng. Nhìn hai đứa nhỏ đội khăn tang, mất cả cha lẫn mẹ mà đứt ruột...", ông nghẹn ngào.

Chiều muộn, nhiều người ái ngại nhìn cảnh 2 trẻ côi cút, mẹ già bơ vơ. Căn nhà tuềnh toàng, rui, kèo mục nát sắp ngã sụp. Vợ chồng anh Trữ dự định qua Tết sẽ mượn tiền sửa chữa lại nhà làm nơi trú ngụ cho mẹ già và con thơ khi mưa bão. "Nó có điện về hỏi vợ chồng tôi và anh chị nó mượn tiền. Ở ngoài này dự định gom góp cho nó mượn 150 triệu làm lại nhà chứ sụp trong nay mai. Vậy mà.... Cô Xuân già yếu và hai cháu còn quá nhỏ. Nhà cửa xập xệ nhưng chưa có điều kiện xây mới. Vợ chồng nó chết rồi khiến cuộc sống của mấy bà cháu sẽ gặp nhiều khó khăn”, ông Nhẫn vừa khóc vừa nói.