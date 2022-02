Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 18.2.2022

1. Tuổi Tí:

Nhận lấy những trách nhiệm đến với bạn một cách bình thản ngày hôm nay. Khó khăn sẽ không kéo dài. Đây là những bước cần thiết. Những "cuộc đối đầu" căng thẳng về mặt tình cảm đòi hỏi sự chân thật và thái độ rõ ràng. Bạn không thể che giấu sự bồn chồn và thất vọng. Trung thực là cách tốt nhất để giải tỏa nghi ngờ.

2. Tuổi Sửu:

Không nên tránh những quyết định quan trọng. Bạn có cơ hội để trở nên cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Bạn có thể bị thôi thúc muốn chấm dứt mối quan hệ hiện tại chỉ bởi mong muốn theo đuổi một giấc mơ lãng mạn trong quá khứ.

3. Tuổi Dần:

Điều đáng yêu nhất bạn có thể làm hôm nay là chia sẻ cảm xúc của mình. Tâm trí bạn có thể tràn ngập những ý kiến trái chiều. Sự tâng bốc của người khác có thể khiến bạn mất tập trung. Tránh lập lại những sai lầm ngày xưa. Lấy hết tự tin để nói về những ước mơ của bạn.

4. Tuổi Mão:

Công việc có thể không mang lại sự hài lòng như bạn mong muốn. Cách tốt nhất là tìm lý do để vui vẻ. Tìm lý do để ăn mừng một thành quả nhỏ thôi cũng khiến bạn vui và giúp bạn can đảm đối mặt với thời gian khó khăn. Tiếng cười, tình bạn và những niềm vui đơn giản mang lại hy vọng và niềm tin mới vào tương lai.

5. Tuổi Thìn:

Cảm giác bị đối xử không công bằng hoặc ai đó đang lợi dụng là một vấn đề lớn ngày hôm nay. Điều này có thể tạo ra căng thẳng không cần thiết ở nhà. Cố gắng xử lý những xích mích một cách ngoại giao. Đây là thời điểm thích hợp để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hoặc đồng nghiệp.

6. Tuổi Tị:

Điều quan trọng là phải biết bạn muốn gì. Bạn có thể thấy bản thân tỏ ra phòng thủ khi ai đó đặt câu hỏi về động lực của bạn. Hãy suy nghĩ kỹ về những lựa chọn của bạn. Khi bạn rõ ràng trong lòng mình, bạn sẽ không bị đe dọa bởi những thách thức hoặc phản hồi tiêu cực. Âm nhạc có thể chữa lành vào buổi tối.

7. Tuổi Ngọ:

Các kế hoạch có thể thay đổi liên tục. Tốt nhất là bạn nên thư giãn và tận hưởng niềm vui hiện tại. Bạn sẽ có những bất ngờ thú vị. Đừng ngại khám phá những điều mới mẻ hoặc khác thường. Bạn sẽ tự tin hơn. Cởi mở và thẳng thắn trong việc hợp tác với người khác.





8. Tuổi Mùi:

Bạn có mọi lý do để cảm thấy lạc quan. Nguồn năng lượng hỗ trợ bạn làm những gì bạn thích nhất. Hãy ra ngoài và hòa mình vào thiên nhiên. Nếu bạn cần thay đổi thói quen để cải thiện sức khỏe của mình thì bây giờ là lúc thích hợp. Bạn sẽ có được những bài học quan trọng nếu bạn sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ.

9. Tuổi Thân:

Bạn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết trong bất kỳ lĩnh vực nào quan trọng. Tìm kiếm cơ hội để chia sẻ sở thích sáng tạo của bạn. Ai đó có thể đang ngưỡng mộ bạn từ xa nhưng hãy "kiềm chế" trước những lời hoa mỹ. Bạn khó biết chính xác những gì đang xảy ra.

10. Tuổi Dậu:

Hãy lùi lại một chút nếu bạn muốn làm cho mối quan hệ thân thiết lại nồng ấm như xưa. Có thể đạt được những gì bạn muốn mà không tỏ ra ích kỷ hay đòi hỏi. Những cuộc tụ họp xã hội quy mô nhỏ và an toàn có thể mang đến những chuyến phiêu lưu bất ngờ và những khoảng thời gian tốt đẹp trong tương lai gần.

11. Tuổi Tuất:

Bạn cần thêm sức mạnh để đương đầu với khó khăn. Âm nhạc, tôn giáo hay đơn giản thiên nhiên đều có thể ảnh hưởng sâu sắc và tích cực đến tâm trạng của bạn. Chấp nhận mọi lời mời đi chơi tối nay với bạn bè nếu sắp xếp được thời gian.

12. Tuổi Hợi:

Bạn có thể cảm thấy đa cảm về quá khứ. Những kỷ niệm vui và buồn trở lại trong tâm trí bạn. Cố gắng hết sức để tìm ra bài học thực sự ẩn từ chuyện đổ vỡ trong quá khứ. Đôi khi mất đi thứ gì đó lại... là chuyện tốt. Một khởi đầu mới sẽ xuất hiện nếu trái tim bạn rộng mở.