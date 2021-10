Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 4.10.2021

1. Tuổi Tý:

Nhiều chuyện xảy ra nhưng đa phần khiến bạn phấn khích hơn là căng thẳng. Đây là thời điểm để bạn thực hiện những cử chỉ tuyệt vời và lên tiếng vì một thế giới tốt đẹp hơn. Đừng ngại thử những cách thức mới, chưa được chấp nhận. Chia sẻ đam mê của bạn và mở rộng trái tim.

2. Tuổi Sửu:

Khi thảo luận, phải thật cụ thể. Bạn có thực sự biết người kia muốn gì không? Cố tìm hiểu trước khi quyết định. Hãy là một người biết lắng nghe và đừng đưa ra những giả định. Có thể bạn và một người khác không xa nhau như bạn nghĩ. Khi bạn cảm thấy bình tĩnh thì mới bắt tay xử lý khủng hoảng.

3. Tuổi Dần:

Hôm nay là ngày "tiến hai bước, lùi một bước". Thành công cuối cùng của bạn được đảm bảo, nhưng có những thời điểm mà bạn cảm thấy bất lực. Điều quan trọng là phải ngủ đủ giấc. Chăm sóc cơ thể của bạn nếu bạn muốn hoạt động hết công suất vào những lúc cần thiết.

4. Tuổi Mão:

Các sự kiện hôm nay sẽ hỗ trợ bạn. Bạn có thể giải phóng bản thân khỏi những lối suy nghĩ cũ. Bạn trở nên nhanh nhẹn và lạc quan. Bạn cần một đối tác sẵn sàng lắng nghe. Một người nào đó xứng đáng có cơ hội thứ hai. Nguồn năng lượng hỗ trợ các cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và các cuộc họp vui vẻ.

5. Tuổi Thìn:

Kiếm tiền là quan trọng, nhưng bạn cũng cần tập trung vào các mối quan tâm cá nhân hơn. Nếu lâu nay bạn bỏ bê gia đình, hãy nắm lấy cơ hội để thay đổi điều này. Một mối quan hệ phức tạp có thể ổn định thông qua các hành động "ngoại giao" của bạn. Lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ.

6. Tuổi Tỵ:

Đó là một ngày dành cho những suy nghĩ tự do bay bổng thể hiện con người thực sự của bạn. Nguồn năng lượng mang lại cho bạn thêm một chút can đảm và quyết tâm về mặt tinh thần. Vận may dẫn đến một bước đột phá quan trọng. Bạn muốn lên tiếng bảo vệ một số vấn đề quan trọng trong cộng đồng của bạn.

7. Tuổi Ngọ:

Hôm nay bạn có một cơ hội thực sự để bắt đầu lại. Làm một khu vườn, nói chuyện với những người thân yêu của bạn, hoặc xem xét tình hình tài chính của bạn. Không có lý do gì để quá khứ quyết định tương lai của bạn. Ý tưởng đang rất nhiều. Chị em hoặc những bạn phụ nữ khôn ngoan sẽ cho bạn những lời khuyên và động viên quan trọng. Buổi tối hôm nay gặp nhiều may mắn về chuyện tình cảm.





8. Tuổi Mùi:

Bỏ qua những thất vọng trong quá khứ là đei62u đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn tận dụng nguồn năng lượng của ngày hôm nay. Bạn có thể không nhận ra người khác ngưỡng mộ bạn đến nhường nào. Có một người đặc biệt trong cuộc sống của bạn? Phá vỡ các thói quen thông thường và làm điều gì đó đặc biệt. Hãy tỉnh táo trước những lời đề nghị bất ngờ.

9. Tuổi Thân:

Nguồn năng lượng ngày hôm nay có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi hoặc khủng hoảng liên quan đến điều gì đó mà bạn đang tránh. Tốt hơn là nên nói ra mọi chuyện. Cố gắng trung thực với bản thân và những người khác. Đừng để bất kỳ hạn chế nào bạn gặp phải khiến bạn nản lòng. Hãy kiên nhẫn nếu mọi thứ diễn ra lâu hơn dự kiến.

10. Tuổi Dậu:

Tâm trí của bạn có thể chứa nhiều ý tưởng đến mức rất khó để tập trung. Vào một ngày bận rộn, hoặc khi bạn bị ám ảnh bởi những mối quan tâm nhất định, điều quan trọng là phải sống chậm lại và tìm một nơi yên tĩnh nào đó để nghỉ ngơi và nạp năng lượng. Âm nhạc giúp ích cho tâm trạng của bạn.

11. Tuổi Tuất:

Bạn có thể nhận thư mang tin tin vui. Bây giờ là lúc để nghiêm túc trong việc sửa chữa sai lầm. Những người tích cực và vui vẻ sẽ muốn dành thời gian cho bạn. Hãy nói rõ quan điểm của bạn. Hôm nay là ngày tuyệt vời cho các hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tìm kiếm những người biết lắng nghe một cách chân thành.

12. Tuổi Hợi:

Đây là một ngày thích hợp để nắm quyền kiểm soát thay vì tiếp tục vai trò "gìn giữ hòa bình". Những người thông minh và hóm hỉnh giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ và chắc chắn hơn về nhu cầu của bản thân. Chấp nhận rủi ro hoặc đối mặt với thử thách sẽ giúp bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.