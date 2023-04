Từ vụ bắt cha con ông Trần Quí Thanh: Nhìn lại những vụ án liên quan Tân Hiệp Phát

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vào chiều 10.4.2023, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 điều 175 bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can, C01 bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương.

Chủ tịch Tân Hiệp Phát và các con gái sai phạm gì?

Theo thông tin từ Bộ Công an thì đây là động thái mới nhất trong quá trình điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "trốn thuế", "cưỡng đoạt tài sản" là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11.2020.

Quá trình điều tra đến nay, C01 đã có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái ông này là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đây không phải là lần đầu tiên Tân Hiệp Phát dính líu đến những vụ án gây xôn xao dư luận.

"Vụ án con ruồi trong chai Number One"

Vụ án đầu tiên gây xôn xao dư luận thường được biết đến với tên "vụ án con ruồi trong chai Number One" xảy ra vào cuối năm 2014. Nhân vật chính trong vụ án này là ông Võ Văn Minh, một người bán nước ở xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Theo cáo trạng, ngày 3.12.2014, ông Minh phát hiện trong chai Number One (sản phẩm của Công ty TM-DV Tân Hiệp Phát) có con ruồi bên trong. Ông Minh đã cất giấu rồi liên hệ cho Công ty Tân Hiệp Phát và đòi 1 tỉ đồng mới giữ kín bí mật chai nước có con ruồi. Nếu không, ông Minh sẽ tung chai nước ra thị trường, đưa lên chương trình truyền hình và báo đài khiến công ty mất thương hiệu, mất uy tín.

Phía Tân Hiệp Phát đề xuất tặng ông Minh một số hiện vật nhưng ông không đồng ý, đồng thời hạ giá xuống 600 triệu đồng rồi 500 triệu đồng.

Ngày 27.1.2015, khi ông Minh đang nhận tiền của nhân viên công ty thì bị công an bắt quả tang cùng vật chứng.

Chiều 18.12.2015, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên bị cáo Võ Văn Minh mức án 7 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản. Bản án này được y án ở phiên phúc thẩm.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát lớn thế nào?

Vụ án liên quan đến một bài báo

Vụ án thứ hai liên quan đến Tân Hiệp Phát bắt đầu từ một bài báo liên quan tới "vụ án hình sự tạt sơn phở Hòa".

Tháng 5.2021, trong đơn khởi kiện gửi tới TAND quận 3 (tại TP.HCM), Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát cho rằng chuyên trang Sao Pháp luật Việt Nam - của Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết "Tân Hiệp Phát "mua" đất của nạn nhân Phở Hòa ra sao?". Phía nguyên đơn là Tân Hiệp Pháp cho rằng Báo Pháp luật Việt Nam sử dụng tên Tân Hiệp Phát có giao dịch, cho vay là sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Phía Tân Hiệp Phát khẳng định trong các kết luận điều tra của công an, doanh nghiệp này không hề có bất cứ giao dịch nào liên quan trong vụ án hình sự "tạt sơn phở Hòa". Do đó, Tân Hiệp Phát đã khởi kiện cơ quan báo chí đã đăng bài không đúng sự thật và vụ việc đã được TAND quận 3 thụ lý.

Tháng 2.2022, TAND quận 3 đã tuyên buộc Báo Pháp luật Việt Nam có trách nhiệm cải chính thông tin về Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát, đồng thời gỡ bỏ bài báo có thông tin sai sự thật.

Từ vụ bắt cha con ông Trần Quí Thanh: Nhìn lại những vụ án liên quan Tân Hiệp Phát

Vụ án mới nhất

Vụ án thứ ba cũng chính là vụ án liên quan đến việc bắt giữ cha con doanh nhân Trần Quí Thanh, chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Vụ án này đã được C01 (Bộ Công an) khởi tố từ tháng 3.2021.

Theo thông tin từ Bộ Công an, trước đó, vào tháng 10.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo của một số cá nhân tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh và một số người khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Tháng 12.2020, UBND TP.HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (bao gồm giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và thành phố Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại tỉnh Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Các công ty và dự án bất động sản này tại tỉnh Đồng Nai cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương.

Tuy nhiên, đến tháng 11.2022 Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.

Và như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 8.4.2023, C01 đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh và các con gái của ông này là bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích.

Ngày 10.4.2023, C01 thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.