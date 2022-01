Tựa game miễn phí mới nhất của Epic Games Store đã được công bố

Theo VCG, tựa game Epic Games Store miễn phí tiếp theo đã được xác nhận, Galactic Civilizations III được phát triển bởi Stardock Entertainment sẽ thay thế Gods Will Fall hiện đang được tải xuống miễn phí cho đến ngày 13.1.

Tựa game chiến thuật Galactic Civilizations III sẽ miễn phí tải xuống cho đến ngày 20.1 năm nay.





Epic Games Store đã tặng miễn phí hơn 15 trò chơi cho mọi người trong nửa cuối tháng trước, với các tựa game được cung cấp mỗi ngày từ 16 đến 30.12. Gồm có Control, Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr, Pathfinder: Kingmaker, Prey và Tomb Raider.

Số lượng trò chơi miễn phí mà Epic cung cấp đã tăng 41% so với vào năm 2020. Về cơ bản, công ty đang cho ra mắt những trò chơi đắt tiền, có thể đây là nỗ lực duy trì động lực và tiếp tục thu hút lượng khán giả lớn hơn, và điều này dường như đang rất khả thi.Số lượng trò chơi miễn phí được yêu cầu vào năm 2020 đã tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019, từ 200 triệu lên 749 triệu.