Túi an sinh đến với lao động gốc Khmer, Chăm ở Bình Dương

Mỗi túi an sinh gồm có 10 kg gạo do Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) hỗ trợ. Trong đó, có 500 túi an sinh ở TP.Thuận An được các anh chị ở Thành đoàn TP.Thuận An vận động thêm nhu yếu phẩm và rau củ quả.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Bí thư Thành đoàn TP.Thuận An cho biết, những người được trao túi an sinh gồm công nhân, lao động người dân tộc thiểu số như Khmer, Chăm. Trong đó có những người tích cực tham gia CLB hội, nhóm thanh niên dân tộc, tôn giáo ở địa phương và hiện vẫn đang ở lại Bình Dương làm việc.

Tại TP.Dĩ An, hàng trăm lao động là người dân tộc Chăm ở P.Bình An cũng được các anh chị đoàn viên, tình nguyện viên trao tận tay những túi an sinh do Báo Thanh Niên vận động.





Anh Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đoàn phường Bình An (TP.Dĩ An) cho biết, đời sống của lao động người dân tộc thiểu số trên địa bàn khá ổn định do người dân đã sinh sống và làm việc tại đây có thời gian lâu. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Bình Dương, một số lao động mới đến làm việc chưa có đủ thời gian và điều kiện tích lũy đã không trụ nổi nên phải về quê, nhưng số này không nhiều.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thống (57 tuổi, chủ nhà trọ ở P.Bình An) cho biết có khoảng 10% trong tổng số phòng trọ và người ở trọ (do ông Thống làm chủ) đã trả phòng để về quê. Hầu hết những người về quê đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Ghi nhận của PV tại P.Bình An, nhiều khu nhà trọ có người thuê trọ (quê ở Thanh Hóa, An Giang, Ninh Bình… ) hầu hết đã được tiêm 2 mũi vắc xin và không có ý định về quê mà quyết tâm ở lại Bình Dương chờ công ty hoạt động lại để đi làm.