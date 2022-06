Từng là hiện thân của quỷ Satan, mèo đen ở đâu lại mang đến sự may mắn?

Khoảng 1600 năm trước Công nguyên, người Ai Cập nuôi mèo đen là để bảo vệ ngũ cốc khỏi sự phá hoại của chuột, ngoài ra còn vì lý do tôn giáo. Họ tôn thờ nữ thần Bastet, một người có đầu mèo được xem là vị thần của khả năng sinh sản và chữa bệnh.

Trên các bức bích họa của những ngôi đền Ai Cập cổ đại bên sông Nile, bạn có thể thấy hình ảnh con mèo. Tương truyền rằng nhà tiên tri Ai Cập cổ đại Muhammad đã tìm ra một con mèo có thể khuất phục được rắn độc và xem đó là biểu tượng của quyền lực ở Ai Cập.

Người Ai Cập yêu mèo và luôn chăm sóc mèo. Họ tôn thờ mèo, việc giết chúng sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Sau khi mèo chết, người ta thường tẩm gia vị và quấn băng thi thể mèo để ướp xác và cả gia đình sẽ để tang.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 300.000 "xác ướp mèo" trong một ngôi đền linh thiêng. Thậm chí, có người còn dùng một số con chuột nhỏ hoặc những quả cầu bằng sợi chỉ làm vật chôn cất theo mèo, mục đích là để giải sầu cho mèo.

Thời Ba Tư cổ đại, người ta tin rằng ai ngược đãi một con mèo đen đồng nghĩa với việc ngược đãi bản thân mình; làm hại một con mèo đen là tự làm hại chính mình.

Ở Anh, mèo đen được coi là may mắn, riêng vùng Yorkshire thì sở hữu một con mèo đen là điều hết sức may mắn. Nằm mơ thấy mèo đen cũng có nghĩa là sẽ gặp điều tốt lành. Người Anh tin rằng nếu tình cờ gặp một con mèo đen, nó dừng lại cho họ sờ đầu thì có thể họ sẽ gặp may, nhưng lỡ chạm vào đuôi thì ngược lại.

Lễ hội mèo và Ngày quốc tế Mèo

Tại Ypres có lễ hội Kattenstoet (Cuộc diễu hành mèo), được tổ chức vào mỗi ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5, và mỗi 3 năm/lần. Vào ngày này, nhiều người Bỉ, Pháp, Đức và Hà Lan… sẽ đổ về Ypres. Mọi con đường, ngõ hẻm đều quảng cáo cho lễ hội mèo. Năm 2018, khi lễ hội này diễn ra, nhiều người mặc trang phục mèo đen đã cố chộp bắt con mèo đen nhồi bông ném ra từ cửa sổ của một tháp nhà thờ, nếu được thì xem như vô cùng may mắn.





Ngày quốc tế Mèo (International Cat Day) diễn ra vào mùng 8 tháng 8 hàng năm, do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ động vật (IFAW) tạo ra vào năm 2002. Bên cạnh đó, còn có Ngày mèo thế giới được tổ chức vào 17 tháng 2 tại nhiều nơi ở châu Âu. Riêng tại Nhật Bản thì tổ chức vào 22 tháng 2 với tên gọi là “Neko no Hi”, đặc biệt là lễ hội mèo “Chiyoda Neko Matsuri” tại Tokyo.

Người Scotland tin rằng một con mèo đen vào nhà hoặc trên mái hiên nhà sẽ mang lại sự giàu có và thịnh vượng, người sở hữu mèo đen sẽ có nhiều người ngưỡng mộ. Ở Ireland và Anh quốc, người ta tin rằng rằng cặp vợ chồng mới cưới nuôi một con mèo đen có thể mang lại may mắn cho cuộc hôn nhân của họ.

Trong văn hóa dân gian của Chiloé ở miền nam Chile, mèo đen là yếu tố quan trọng, cần thiết khi săn tìm loài chuột đồng.

Ở Trung Quốc, sách cổ ghi lại rằng mèo đen được dùng để giữ nhà, xua đuổi tà ma, thu hút của cải. Trong văn hóa truyền thống của xứ sở này, mèo đen là vật mang ý nghĩa tốt lành. Vì vậy, từ xa xưa, những gia đình giàu thường có thói quen nuôi mèo đen hoặc sử dụng phụ kiện mèo đen. Ví dụ: treo chuông gió có hình con mèo đen ở cửa. Một số người giàu còn lấy vàng làm vật trang sức cho mèo.

Ở Nhật Bản thời tiền hiện đại, người ta coi mèo đen là biểu tượng của bùa hộ mệnh, sự may mắn và việc kinh doanh thịnh vượng, do đó bạn có thể tìm thấy những bức tượng mèo đen Maneki Neko truyền thống ở nhiều nơi. Vào thời Edo, nhiều người Nhật tin rằng việc nuôi mèo đen sẽ giúp chữa bệnh lao, có hiệu quả trong việc chống lại chứng trầm cảm, lo âu. Con mèo đen nào có vệt lông trắng thì rất tốt, vì đó là “vết thiên thần”, mang lại may mắn cho người sở hữu nó.