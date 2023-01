Ngày 10.1, thiếu tá Phạm Trường An, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, cho biết với mục tiêu góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Công dân số - nền tảng để tỉnh nhà chuyển đổi số bền vững, thành công, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục thực hiện mô hình “Tuổi trẻ Công an Cà Mau xung kích, phục vụ phát triển công dân số” tại Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (TP.Cà Mau).

Hoạt động diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh và trên 100 giáo viên, nhân viên Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển. Tại đây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị thiết thực mà ứng dụng VNeID mang lại; đồng thời hướng dẫn các em học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường cài đặt, sử dụng các tiện ích cơ bản của ứng dụng định danh điện tử VneID.





Bên cạnh tuyên truyền, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát tờ rơi, tặng móc khóa có mã QR code clip hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID và tổ chức trò chơi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số. Qua đó, đã tạo sự thích thú, phấn khởi, quan tâm của học sinh đối với ứng dụng định danh điện tử VneID.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền về ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 1 và 2. Tặng 500 móc khóa có mã QR code video clip hướng dẫn cài đặt, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử VneID. Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và trải nghiệm các tiện ích cơ bản của ứng dụng định danh điện tử VneID mức độ 1 cho 1.078 học sinh và trên 100 giáo viên, nhân viên nhà trường. Thu nhận dữ liệu để cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 98 giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trong thời gian tới, Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện mô hình “Tuổi trẻ Công an Cà Mau xung kích phục vụ phát triển công dân số” tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.