Tuổi trẻ X04 mang sân chơi đến với trẻ em nghèo vùng cao Hà Giang

Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân (X04) Bộ Công an vừa hoàn thành chuyến thiện nguyện “Sẻ chia yêu thương 2023”, mang những tình cảm, món quà ý nghĩa cho người dân và cán bộ công an tại xã Ma Lé (H.Đồng Văn, Hà Giang).

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên X04, cho biết tiếp nối thành công của chương trình “Sẻ chia yêu thương” những năm trước, hành trình năm nay được tổ chức với hy vọng đem đến cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, một cái tết đầm ấm hơn.

Chuyến đi của Đoàn Thanh niên X04 kéo dài trong 3 ngày, từ 6 - 8.1, trước thềm tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đoàn Thanh niên X04 đã trao nhiều phần quà cho các cán bộ công an xã, các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó tại xã Ma Lé.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên X04 tặng “Tủ sách thanh niên công an” cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang. Tủ sách gồm nhiều đầu sách về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và văn học nghệ thuật công an nhân dân. Tặng 500 móc khóa thuộc mô hình “Móc khóa đảm bảo an ninh trật tự” cho Công an TT.Đồng Văn (H.Đồng Văn); tặng công trình “Sân chơi cho em” cho UBND xã Ma Lé, gồm sân bê tông, nhà văn hóa, cột cờ và nhiều thiết bị vui chơi trẻ em; trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao quà tết cho 18 cán bộ Công an xã Ma Lé.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên X04 còn đồng hành cùng mô hình “Con nuôi Công an xã”, hỗ trợ 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ma Lé 500.000 đồng/tháng, trong thời gian 1 năm.

Trong chuyến thiện nguyện, Đoàn Thanh niên X04 cũng tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ với đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ma Lé, tuyên truyền pháp luật về chủ quyền biên giới cho nhân dân và dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468.





Ông Ly Mi Ná, Chủ tịch UBND xã Ma Lé, cho biết địa bàn có hơn 900 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mông. Ma Lé là xã thuần nông, địa hình đồi núi cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo lên tới hơn 60%.

Thay mặt địa phương, ông Ná cảm ơn những món quà ý nghĩa mà Đoàn Thanh niên X04 đã dành tặng các cán bộ, người dân và học sinh trước thềm năm mới.