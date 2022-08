U.20 Việt Nam có 'quân xanh' chất lượng, người Thái Lan và Indonesia phản ứng khó hiểu

Trang Asean Football đã đăng tải nội dung thông báo trận thi đấu giao hữu giữa U.20 Việt Nam và U.20 Palestine trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á 2023 sắp diễn ra. Tuy nhiên, không chỉ người hâm mộ Việt Nam, thông tin này còn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội đến từ Thái Lan và Indonesia.

Theo đó, nhiều người hâm mộ của bóng đá xứ sở chùa vàng đã dành sự tôn trọng cho đội bóng của HLV Đinh Thế Nam. Tài khoản có tên Tony Sawangvitt bình luận rất dài: "Tôi thực sự ấn tượng với sự chuẩn bị của Việt Nam. Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc với đội này. Trong khi đó, ở đội U.19 Thái Lan, các cầu thủ đã trở lại CLB và họ chỉ gọi video cho nhau để giữ liên lạc với HLV trưởng. Ngoài ra, một số CLB vẫn chưa chắc chắn sẽ nhả cầu thủ của mình tham dự giải đấu này".

Thời gian gần đây, bóng đá Thái Lan liên tục thất bại trước Việt Nam ở những giải đấu cấp độ trẻ, từ lứa U.16 đến U.19 và U.23. Đây có lẽ là lý do khiến cổ động viên Thái Lan dành sự tôn trọng lớn cho đội bóng áo đỏ.

Trong khi đó, cư dân mạng của Indonesia thì ngược lại. Thay vì cổ vũ cho một đội bóng cùng thuộc Đông Nam Á, đa số cổ động viên đến từ xứ sở vạn đảo đều bày tỏ sự ủng hộ cho U.20 Palestine, thậm chí còn dự đoán U.20 Việt Nam sẽ để thua đậm trước đối thủ.





Dường như, người hâm mộ của bóng đá Indonesia vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại khi bị loại từ vòng bảng ở giải U.19 Đông Nam Á 2022 ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, U.20 Việt Nam cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của U.20 Indonesia khi 2 đội nằm cùng bảng F (do chính Indonesia đăng cai tổ chức) ở vòng loại U.20 châu Á 2023. Do đó, cổ động viên của bóng đá xứ vạn đảo có lý do để không vui khi thấy đội bóng của HLV Đinh Thế Nam có sự chuẩn bị chu đáo.

Sau chuyến tập huấn ở Nhật Bản, đội tuyển U.20 Việt Nam dự kiến sẽ trở về Việt Nam vào ngày 26.8. Sau đó, đội tiếp tục đá giao hữu với U.20 Palestine ở sân Việt Trì (Phú Thọ) trước khi lên đường sang Indonesia đá vòng loại U.20 châu Á từ ngày 14 đến 18.9. U.20 Palestine được xem là "quân xanh" chất lượng đối với đội bóng của HLV Đinh Thế Nam. Trên bảng xếp hạng FIFA thời điểm hiện tại, đội tuyển Palestine xếp ở vị trí 94 (hơn Việt Nam 3 bậc). Nếu tính xếp hạng ở châu Á, Palestine đứng thứ 15, còn Việt Nam đứng thứ 17.