Ứng dụng Xbox sẽ cho biết trò chơi có thể chạy trên PC của bạn hay không

Theo Engadget, Microsoft đang bổ sung một tính năng hữu ích vào ứng dụng Xbox PC, giúp tiết kiệm thời gian hơn trong việc cài đặt trò chơi. Công ty đã bắt đầu thử nghiệm tính năng kiểm tra hiệu suất trò chơi vào tháng 12 năm ngoái và hiện đang tung ra công cụ này.

"Ứng dụng sẽ so sánh hiệu suất của trò chơi với những PC của người chơi khác có thông số kỹ thuật tương tự cấu hình phần cứng của bạn, từ đó đưa ra dự đoán về mức độ trò chơi sẽ chạy tốt như thế nào”, Tila Nguyen, giám đốc sản phẩm cấp cao của Xbox Experiences, đã viết trên blog Xbox. “Nếu PC của bạn không đáp ứng được khả năng chạy một trò chơi đòi hỏi đồ họa cao, bạn sẽ có thể xem các yêu cầu hệ thống của trò chơi để biết thêm chi tiết về những gì bạn cần thay đổi để có thể chơi trò chơi.”

Đôi lúc bạn có thể không thấy dòng trạng thái kiểm tra hiệu suất cho một số trò chơi, vì Microsoft có thể không có đủ thông tin từ PC của người chơi khác để đưa ra đề xuất phù hợp. Điều này đặc biệt xảy ra đối với các tựa game mới và với mức độ cài đặt còn ít.





Đây là một công cụ hữu ích giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi bạn dự định cài đặt một trò chơi mới, tránh trường hợp thất vọng khi phát hiện trò chơi vừa cài đặt không thể hoạt động được trên hệ thống của bạn. Đặc biệt là đối với những người chơi có không gian lưu trữ dữ liệu hạn hẹp.

Tính năng cũng có thể giúp người chơi không phải dùng đến các công cụ kiểm tra yêu cầu hệ thống của bên thứ ba, chẳng hạn như Can You Run It. Mọi thứ cần biết đều sẽ có ngay trong ứng dụng Xbox.