10 cái chết gây ám ảnh cho khán giả trong 'Trò chơi vương quyền'

10. Hiệp sĩ Barristan Selmy

Barristan Selmy (Ian McElhinney đóng) là một hiệp sĩ chân chính, một trong những cận thần của Mẹ Rồng Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Ở tập 4, mùa 5, hiệp sĩ Barristan Selmy đã cùng với Sâu Xám (Jacob Anderson) chống lại sự tấn công của phe phái tên là Sons of the Harpy để bảo vệ Nữ hoàng. Sâu Xám may mắn thoát chết, nhưng Barristan Selmy bị đâm nhiều nhát trên lưng, ngực cho đến chết.

9. Khal Drogo

Tuy chỉ xuất hiện ở mùa 1 thế nhưng Khal Drogo để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng khán giả. Cái chết của Drogo diễn ra từ từ, dai dẳng, đặc biệt, nghi thức ma thuật máu để đổi lấy mạng sống cho Drogo ở mùa 1 cực kỳ rùng rợn

Khal Drogo (Jason Momoa) là thủ lĩnh của tộc chiến binh Dothraki, chồng của Daenerys Targaryen. Khi cô bị anh trai âm mưu gả cho Khal Drogo, Daenerys ngày đêm nơm nớp lo sợ vì phải làm quen với cuộc sống mới. Trong một lần đấu tay đôi với một thủ lĩnh khác, Drogo bị thương và vết thương sưng tấy, nhiễm trùng đến mức anh sống mà như chết. Vì quá thương chồng, Daenerys tìm đến ma thuật máu, hi sinh đứa con trong bụng. Thế nhưng Drogo vẫn không sống nổi. Ở tập 10, mùa 1, thủ lĩnh Dothraki được hỏa thiêu.

8. Jon Snow

Jon Snow còn sống đến mùa cuối cùng là nhờ phép thuật của Melisandre

Nếu không nhờ phép thuật của Phù thủy Đỏ Melisandre (Carice van Houten) hồi sinh, có lẽ thủ lĩnh Đội Gác Đêm Jon Snow (Kit Harington) đã mãi mãi ra đi ở tập 10, mùa 5. Với lòng bao dung, Jon Snow thuyết phục anh em trong Đội Gác Đêm là nên làm hòa với Man Tộc, thế nhưng chính việc đó gây nên sự thù địch của anh em đối với anh. Trong một đêm giá rét, Jon bị tấn công, anh ngã xuống giữa tuyết trong sự ghẻ lạnh của đồng đội.

7. Catelyn Stark

Một cảnh phim đầy bạo lực ở tập 9, mùa 3

Trong suốt loạt phim, sự ly tán và bị giết của các thành viên nhà Stark gây đau đớn cho khán giả. Catelyn Stark (Michelle Fairley), phu nhân của nhà Stark, luôn khuyên đứa con trai của mình là Robb Stark (Richard Madden) phải khôn ngoan ở mọi đường đi nước bước trong chiến trận. Thế nhưng Robb, vì là một vị vua non trẻ, luôn né tránh lời khuyên của mẹ bằng mọi cách. Để rồi, tại sự kiện Đám Cưới Đỏ do nhà Frey tổ chức, gia đình nhà Stark bị giết chết tàn khốc. Robb bị đâm chết, vợ anh đang mang thai cũng bị giết, còn phu nhân Catelyn thấy con bị giết đã thét lên và tiêu diệt một kẻ thù. Sau đó, bà cũng bị giết chết.

6. Oberyn Martell

Tập 4, mùa 8 cần cân nhắc về độ bạo lực trước khi xem

Oberyn Martell (Pedro Pascal), hoàng tử xứ Dorn, trong trận giao đấu với Ser Gregor Clegane, một chiến binh khổng lồ đã bị giết chết một cách kinh hoàng. Obyryn đã bảo lãnh cho chàng lùn Tyrion Lannister (Peter Dinklage) tham gia chiến đấu, với ý định bắt Ser Gregor Clegane nhận tội về vụ ám sát chị gái của mình. Với tài chiến đấu điêu luyện, “Rắn Đỏ xứ Dorn” tuy đã làm bị thương Gregor Clegane nhưng lại không giết hắn. Nắm thời cơ, đối thủ đã quật ngã và kết liễu anh. Tình tiết này diễn ra nhanh đến mức khiến khán giả khá sốc khi xem.

5. Shireen Baratheon

Shireen ở tập 9, mùa 5 chết trong sự dửng dưng của người lớn

Cô con gái nhỏ nhà Baratheon là Shireen (Kerry Ingram) bị cha ra lệnh trói vào dàn hỏa, thiêu sống. Ông tin lời của Phù thủy Đỏ Melisandre rằng dâng hiến Shireen là ý nguyện của Thần Sáng, mang lại điều tốt cho đội quân của ông. Cảnh Shireen bị dẫn đến dàn hỏa, nhận ra việc mình sẽ chết khiến cô bé la hét thất thanh, mẹ cô ngất lên ngất xuống, những người còn lại mặt tỉnh rụi là điều khiến cho khán giả thấy kinh ngạc và thương xót.

4. Ygritte

Ygritte và Jon Snow ở tập 9, mùa 4

Cô gái Man Tộc Ygritte (Rose Leslie) xuất hiện từ mùa 2, Jon và cô yêu nhau sau bao thăng trầm. Trong trận chiến của Đội Gác Đêm với Man Tộc ở Bức Tường, Ygritte bị bắn chết bởi một thành viên Đội Gác Đêm. Jon Snow, trong cảnh chiến địa hoang tàn, chỉ biết ôm người tình, Ygritte từ từ tắt thở.

3. Ned Stark

Ned Stark bị trảm trước đám đông

Ned Stark (Sean Bean) là lãnh chúa nhà Winterfell, xuất hiện từ những đập đầu tiên mùa 1, để lại trong khán giả sự mến mộ bởi lòng chính trực, quả cảm, anh minh. Thế nhưng, đến tập 9, các nhà biên kịch đã khai tử nhân vật này không thương tiếc bằng hình thức xử trảm trước đám đông, dưới lệnh của Vua Joffrey (Jack Gleeson), khiến mẹ cậu là Cersei (Lena Headey) khi đó cũng phải sửng sốt vì quyết định của con trai. Cái chết của lãnh chúa Winterfell gây ám ảnh mãi cho đến các mùa sau vì tính chất bi thương, bất ngờ của nó.

2. Robb Stark

Cảnh đầu sói được khâu vào người Robb

Robb Stark là một vị vua trẻ, vợ anh là Talisa (Oona Chaplin) đang mang thai. Trong sự kiện Đám Cưới Đỏ, Talisa bị giết, Robb bàng hoàng không tin vào mắt mình. Khi mẹ anh Catelyn Stark cầu xin lãnh chúa Walder Frey rằng Robb là đứa con trai trưởng của dòng họ, ông cũng không buông tha.

1. Hodor

Sau cái chết của Hodor trên màn ảnh nhỏ, dân mạng bàn tán không ngớt về người hầu cận trung thành này

Tập 5, mùa 6 là một tập quan trọng, bởi tập này không chỉ tiết lộ cụ thể về Quạ Ba Mắt, những sinh vật cổ xưa trên Westeros… mà còn ở việc Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) thoát chết khỏi đoàn quân Bóng Trắng. Đó là nhờ công của Hodor (Kristian Nairn), một tùy tùng trung thành với nhà Stark. Với thân hình to lớn, Hodor đã lấy thân giữ cửa để Bran được cứu thoát. Cảnh phim này được các nhà làm phim đầu tư kỹ lưỡng, âm nhạc thê lương, bối cảnh u ám… đã lấy nước mắt của nhiều fan Game of Thrones.

Trò chơi vương quyền là loạt phim truyền hình ăn khách được chiếu trên HBO, chuyển thể dựa trên loạt truyện A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin. David Benioff và D. B. Weiss là những nhà biên kịch đứng sau loạt phim nổi tiếng này. Trò chơi vương quyền có tổng cộng 8 mùa, mùa cuối cùng nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả vì chất lượng dở tệ.