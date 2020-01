10 phim kinh dị nổi bật của thập niên 2010

Trong danh sách 50 phim kinh dị nổi bật của thập niên 2010 mà trang Rotten Tomatoes chọn ra, xen lẫn giữa những tác phẩm đến từ Mỹ là phim đến từ châu Á như Train to Busan (2016), The Wailing (2016); hay đó là các bộ phim đến từ quốc gia châu Âu như Thelma (2017), Revenge (2017)... và cũng có cả tác phẩm đến từ Trung Đông như Under the Shadow (2016). Với nhiều vấn đề được đưa lên màn ảnh như giết chóc, trừ tà, quỷ nhập tràng, phân biệt chủng tộc... những phim kinh dị trong danh sách cho thấy sự đa dạng trong chủ đề thể hiện. Trong vòng một thập niên, các vấn đề về phân biệt sắc tộc, chiến tranh hay những hỗn mang trong tâm trí con người vẫn nóng hổi thông qua 10 phim tiêu biểu nhất dưới đây.

Phim Us (tựa Việt: Chúng ta) (2019) của đạo diễn Jordan Peele vinh dự đứng đầu danh sách. Tác phẩm được chấm 93% trên Rotten Tomatoes này lấy đề tài song trùng, vốn là một đề tài rùng rợn trong văn hóa phương Tây. Với nghệ thuật kể chuyện tài hoa, phim kể về gia đình của một phụ nữ da màu phải chống lại những kẻ y chang họ vốn không biết xuất hiện từ đâu để sinh tồn. Thông qua câu chuyện này, "bậc thầy phim kinh dị" Jordan Peele khoét sâu vào vấn đề phân biệt chủng tộc Mỹ. Đặc biệt, diễn xuất của nữ diễn viên da màu Lupita Nyong'o trong vai người mẹ trẻ và bản sao của cô được khen ngợi. Phim có kinh phí khiêm tốn là 20 triệu USD nhưng thu lời đậm khi mang về số tiền trên 255 triệu USD toàn cầu Ảnh: Universal