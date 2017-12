1. Fifty Shades Freed (tựa Việt: 50 sắc thái tự do)

Từ năm 2015 tới nay, thương hiệu 50 sắc thái đã trở thành “con át chủ bài” của phòng vé toàn cầu mỗi dịp Valentine. Phần 3 với tên gọi Fifty Shades Freed được dự đoán cũng sẽ không nằm ngoài quy luật đó. Thậm chí có chuyên gia còn cho rằng Fifty Shades Freed sẽ trở thành cú hích lớn trên màn ảnh rộng, hứa hẹn phá vỡ kỷ lục doanh thu của toàn sê-ri khi là hồi kết của loạt phim 18+ đình đám này.

Phần phim mới đánh dấu một bước phát triển rõ rệt trong mối quan hệ giữa Christian Grey và Anastasia Steele khi hai người chính thức trở thành vợ chồng. Thế nhưng sau đám cưới xa hoa, lộng lẫy, cặp đôi đã phải đối mặt với những hiểm nguy đến từ bóng đen trong quá khứ. Sự trở lại đồng thời của “quý bà Robinson” cùng gã sếp cũ đầy thù hận Jack Hyde được đồn đoán sẽ đẩy mạch phim lên đến cao trào cảm xúc.

tin liên quan 10 phim điện ảnh được yêu thích nhất năm 2017 Fifty Shades Freed có sự quay trở lại của các diễn viên từ phần trước như Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Kim Basinger, Eloise Mumford, Rita Ora… là sự xuất hiện của gương mặt mới, nữ diễn viên kiêm người mẫu đến từ xứ sở cờ hoa Arielle Kebbel.

Phim sẽ ra rạp ngày 14.2.2018.

2. Lady Bird (tựa Việt: Lady Bird: Tuổi nổi loạn)

Lady Bird là bộ phim đầu tay của nữ diễn viên kiêm nhà biên kịch tài năng Greta Gerwig. Lấy cảm hứng từ câu chuyện thời niên thiếu của chính mình, Lady Bird xoay quanh cuộc đời của Christine McPherson, một nữ sinh với hơi hướng nổi loạn hiện đang theo học tại một trường trung học Công giáo. Cô luôn mong muốn thoát ly khỏi gia đình và những ràng buộc của đời sống thị trấn để đi học đại học ở New York.

Chọn bối cảnh ở Sacramento, California vào năm 2002, giữa lúc kinh tế Mỹ đang thay đổi nhanh chóng, Lady Bird tập trung khai thác các mối quan hệ tình cảm gia đình, tình bạn bè và những khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi trẻ.

Lady Bird có sự tham gia của gương mặt trẻ tài năng Saoirse Ronan, người có tới hai đề cử Oscar ở tuổi 23 nhờ màn hóa thân xuất sắc trong Atonement (2007) và Brooklyn (2015). Với những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, Lady Bird được kỳ vọng sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng năm 2018.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 23.2.2018.

3. Pacific Rim: Uprising (tựa Việt: Pacific Rim: Trỗi dậy)

Pacific Rim: Uprising lấy bối cảnh 10 năm sau những sự kiện đã diễn ra ở phần một. Jake Pentecost, truyền nhân duy nhất của huyền thoại Stacker Pentecost đã thực hiện lời hứa với cha mình, gia nhập nhóm người điều khiển Jaeger gồm có Lambert và Amara chỉ mới 15 tuổi, cùng nhau xây dựng nên một chiến tuyến chống lại loài thủy quái tới từ đáy vực Thái Bình Dương Kaiju. Cuộc xung đột toàn cầu kéo dài giữa những quái vật âm mưu phá hủy thế giới và những robot Jaeger khổng lồ do con người chế tạo ra hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến cam go và kịch tính khi lũ quái vật giờ đây đã tiến hóa vượt bậc cả về thể lực và trí lực.

Bên cạnh sự quay trở lại của những gương mặt quen thuộc trong Pacific Rim phần 1 như nữ diễn viên đến từ xứ Phù Tang Rinko Kikuchi, nam tài tử Burn Gorman và Charlie Day, tác phẩm mới của nhà sản xuất Legendary còn quy tụ nhiều diễn viên trẻ được mến mộ như: nam diễn viên John Boyega (Star Wars: The Force Awakens), Scott Eastwood (Fast & Furious 8), “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” Cảnh Điềm (Kong: Skull Island), nữ diễn viên 9x tài năng Adria Arjona (True Detective).…

Phim có kinh phí đầu tư 150 triệu USD sẽ ra rạp vào ngày 23.3.2018.

4. Truth or Dare

Đến từ “ông hoàng của dòng phim kinh dị” Blumhouse, Truth or Dare được kỳ vọng sẽ nối dài cơn ác mộng trong tâm trí của khán giả như những gì mà Happy Death Day, Get Out, Split đã làm hồi năm 2017. Từ một trò chơi vô hại, Truth or Dare trở nên đáng sợ khi hơn khi lần lượt từng người trong nhóm bạn bị giết hại bởi một thế lực siêu nhiên đáng sợ. Những người đã tham gia bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của trò chơi: hoặc là nói thật, hoặc sẽ bị trừng phạt.

Quy tụ dàn diễn viên sáng giá với Lucy Hale (Pretty Little Liars), Tyler Posey (Teen Wolf), Violett Beane (The Flash), Nolan Gerard Funk (Dear White People), Hayden Szeto (The Edge of Seventeen) và Sophia Taylor Ali (Grey’s Anatomy), Truth or Dare hứa hẹn sẽ là "một cú nổ lớn" trong giữa tháng 5.2018.

5. Jurassic World: Fallen Kingdom (tựa Việt: Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ)

Một bộ phim khác đã được đặt lịch để làm bùng nổ phòng vé trong dịp đầu tháng 6 năm sau là Jurassic World: Fallen Kingdom. Là phần tiếp theo của Jurassic World (2015), Jurassic World: Fallen Kingdom kể tiếp câu chuyện về việc xử lý hậu thảm họa của công viên khủng long tại Isla Nublar. Một ngọn núi lửa nằm bên trong công viên đang chực chờ phun trào, đe dọa đến môi trường sống và tính mạng của hàng trăm loài khủng long. Nhà huấn luyện Owen (Chris Pratt) và Giám đốc điều hành công viên Claire (Bryce Dallas Howard) đã quyết định gấp rút thành lập một nhóm cứu nạn, quay trở lại đây để cứu giống loài này khỏi thảm họa tuyệt chủng.

Jurassic World: Fallen Kingdom vẫn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng với ngôi sao Chris Pratt cùng nữ diễn viên xinh đẹp Bryce Dallas Howard. Đặc biệt hơn cả, người hâm mộ của loạt phim này sẽ được chứng kiến sự trở lại của Jeff Goldblum sau 25 năm kể từ vai diễn Dr. Ian Malcolm trong Jurassic Park (1993).

Phim ra rạp ngày 8.6.2018.

6. Skyscraper (Nhà chọc trời)

Sau những vai diễn trong các bộ phim đình đám, gây tiếng vang với cả giới chuyên môn và khán giả toàn cầu như: Fast & Furious, San Andreas, ngôi sao cơ bắp triệu đô của Hollywood Dwayne Johnson tiếp tục trở thành nhân vật sát thủ trong tác phẩm điện ảnh mới mang tên Skyscraper. Bộ phim là câu chuyện kể về cựu trưởng nhóm cứu hộ FBI Will Ford, giờ đã trở thành người bảo vệ cho những tòa nhà cao tầng. Trong quá trình làm việc, anh bất ngờ thấy tòa nhà cao nhất và có an ninh tốt nhất trên thế giới đột ngột bốc cháy và gia đình anh bị kẹt trong đó. Điều tệ nhất là, anh đã bị gài vào toàn bộ những sự việc này và vừa phải tìm cách thoát khỏi tòa nhà, vừa phải cứu cả gia đình mình.

Skyscraper đánh dấu sự hợp tác lần thứ hai giữa nam diễn viên với nghệ danh “The Rock” và đạo diễn Rawson Marshall Thurber. Trước đó, hai người đã có dịp làm việc cùng nhau trong siêu phẩm hài hành động Central Intelligence (2016). Phim còn có sự góp mặt của Neve Campbell (Scream, House of Cards) và Pablo Schreieber (American Gods, Orange is the New Black). Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 13.7.2018.

7. Mamma Mia: Here We Go Again! (tựa Việt: Mamma Mia!: Yêu lần nữa)

Trở lại sau đúng 10 năm, Mamma Mia: Here We Go Again! làm sống lại những giai điệu vui tươi và truyền cảm hứng của ban nhạc huyền thoại ABBA trên màn ảnh rộng. Chuyện phim của phần 2 sẽ đi sâu vào khám phá mối tình nồng cháy trong quá khứ của Donna và ba chàng lãng tử hào hoa Sam, Bill, Harry. Mamma Mia: Here We Go Again! thu hút những tên tuổi kinh nghiệm trong lĩnh vực ca hát và sân khấu.

Mamma Mia: Here We Go Again! sẽ có sự trở lại của nữ diễn viên giành nhiều đề cử Oscar nhất trong lịch sử - Meryl Streep (vai Donna). Đồng hành cùng những tên tuổi từng vô cùng được yêu thích từ phần một gồm “điệp viên 007” Pierce Brosnan, tài tử gạo cội người Thụy Điển Stellan Skarsgård và chủ nhân giải thưởng Oscar danh giá Colin Firth, Amanda Seyfried và Dominic Cooper, là gương mặt sáng giá của làng giải trí Hollywood “nàng Cinderella” Lily James, người sắp tới đây sẽ sắm một vai trong bộ phim Darkest Hour cùng nam tài tử Gary Oldman.

Hai thành viên của ban nhạc ABBA là Benny Andersson và Björn Ulvaeus sẽ tiếp tục đảm nhiệm phần âm nhạc cho bộ phim. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 20.7.2018.

8. Johnny English 3

Ngoài vai diễn Mr. Bean, danh hài Rowan Atkinson còn được biết đến với hình tượng chàng điệp viên MI7 "siêu ngố" Johnny English. Vốn dựa trên một mẩu quảng cáo, Johnny English thực chất là “bản nhái” của James Bond, một điệp viên tự tin và thường xuyên có những chiến thắng ngoạn mục nhờ vào may mắn. Với doanh thu hơn cả mong đợi của hai phần phim lần lượt ra mắt vào năm 2003 và 2011, không ngạc nhiên khi hãng Working Title đã quyết định “bật đèn xanh” cho phần phim thứ 3 về chàng điệp viên "00 thấy" này.

Bên cạnh sự góp mặt của Rowan Atkinson, sự tham gia của người đẹp Olga Kurylenko đã khiến công chúng thêm chú ý về dự án phim xoay quanh chàng điệp viên "ngố tàu" này. Trước Johnny English 3, nữ diễn viên sinh năm 1979 từng tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng, trong đó có James Bond Quantum of Solace. Phim sẽ ra rạp vào ngày 28.9.2018.

9. Halloween

Là dự án “reboot” của bộ phim cùng tên ra mắt vào năm 1978 từng gieo rắc cơn ác mộng kinh hoàng cho khán giả thời bấy giờ, Halloween xoay quanh việc Laurie Strode giờ đã trưởng thành phải đối mặt với tên sát nhân tâm thần Michael Myers trong một cuộc chiến cuối cùng. Kể từ khi thoát khỏi cuộc thảm sát tàn khốc trong một đêm Halloween cách đây 4 thập niên, Laurie Strode vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh day dứt gây nên bởi kẻ sát nhân đeo mặt nạ đáng sợ này.

Halloween chào đón sự trở lại của ngôi sao phần phim gốc năm 1978 Jamie Lee Curtis. Đây cũng là bộ phim đã đưa nữ minh tinh vào hàng tên tuổi tại Hollywood. Sản phẩm của “ông hoàng” phim kinh dị Blumhouse sẽ ra rạp vào ngày 29.10.2018.

10. Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas

Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas là bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ cuốn truyện tranh thiếu nhi kinh điển của nhà văn Dr. Seuss xuất bản vào đúng dịp lễ Giáng sinh năm 1956. Tác phẩm kể về lão Grinch, một sinh vật xấu xí, cô độc, luôn cáu bẳn và đặc biệt ghét Giáng sinh bởi cứ mỗi mùa lễ hội về, không khí sôi động và náo nhiệt của cư dân làng Whoville lại khiến Grinch càng cảm thấy thêm phần cô độc. Chính vì vậy Grinch đã tìm đủ mọi cách để phá quấy dịp lễ này bằng cách đánh cắp tất cả món quà và đồ trang trí để không ai có thể hạnh phúc trong đêm Giáng sinh được nữa.

Phim có sự tham gia lồng tiếng của nam tài tử đang rất được ưa chuộng hiện nay Benedict Cumberbatch. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 16.11.2018.

11. Mortal Engines (tựa Việt: Cỗ máy tử thần)

Mortal Engines là dự án mới nhất của Peter Jackson và Fran Walsh, hai cái tên đã tạo nên huyền thoại The Lord of the Rings và The Hobbit. Tác phẩm là phần mở đầu của loạt phim khoa học viễn tưởng dựa trên bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Philip Reeve gồm 4 phần.

Mortal Engines lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế khi các thành phố bắt đầu tàn lụi, con người phải chiến đấu để tồn tại trong hoàn cảnh các nguồn tài nguyên đã cạn kiệt. Khi ấy các thế lực phải di chuyển trên các bánh xe khổng lồ để tấn công, nuốt các thị trấn nhỏ nhằm bổ sung nguồn lực của mình và tồn tại trên trái đất. Tại Traction City, nơi vốn từng là London khi xưa, anh chàng Tom Natsworthy gặp gỡ một cô gái bí ẩn tên Hester và cả hai vô tình bị đẩy vào cuộc hành trình đương đầu với các thế lực nguy hiểm.

Đạo diễn lừng danh từng ba lần thắng giải Oscar danh giá Peter Jackson sẽ là nhà sản xuất và đồng tác giả kịch bản. Trong khi đó, vị trí đạo diễn sẽ do Christian Rivers đảm nhận. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 14.12.2018.



Thùy Linh

Ảnh: Universal