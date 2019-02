2018: Năm thành công nhưng cũng lắm ồn ào của nhan sắc Việt

Hàng loạt mỹ nhân Việt tỏa sáng trên sân khấu quốc tế

Chỉ tính trong năm 2018, Việt Nam đã chọn ra hàng loạt đại diện tiềm năng tham dự các cuộc thi nhan sắc uy tín và đem về nhiều thành tích khả quan. Từ Tiểu Vy, Bùi Phương Nga, Minh Tú đến H’Hen Niê, Phương Khánh, tất cả đều làm rạng danh nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

ẢNH: FANPAGE MISS GRAND INTERNATIONAL Á hậu Phương Nga mở màn cho thành công của nhan sắc Việt với thành tích Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2018

Tháng 9.2018, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về nữ sinh gốc Quảng Nam Trần Tiểu Vy và gọi tên Bùi Phương Nga của Đại học Kinh tế Quốc dân cho ngôi vị Á hậu 1. Sau thời gian chuẩn bị gấp rút, Phương Nga đã tiến thẳng đến Myanmar để tranh tài tại Miss Grand International 2018. Người đẹp sinh năm 1998 xuất sắc có tên trong Top 10 cuộc thi.

ẢNH: INSTAGRAM NV Không lâu sau đó, Hoa hậu Tiểu Vy đại diện Việt Nam “chinh chiến” tại Miss World 2018 được tổ chức ở Trung Quốc vào tháng 12. Tuy giành vé vào thẳng Top 30 nhờ chiến thắng dự án cộng đồng nhưng Tiểu Vy lại lỡ hẹn với Top 12. Không tiến xa như dự đoán của nhiều người nhưng Hoa hậu 18 tuổi đã giúp Việt Nam có thêm 50 điểm trong bảng xếp hạng các cường quốc sắc đẹp do Global Beauties đánh giá

ẢNH: INSTAGRAM NV Tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất vừa khép lại hồi tháng 11.2018, Nguyễn Phương Khánh của Việt Nam khiến người hâm mộ nhan sắc vỡ òa khi cô được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Trở thành chủ nhân của vương miện Miss Earth 2018, người đẹp xứ dừa Bến Tre là mỹ nhân Việt Nam đầu tiên đoạt ngôi Hoa hậu tại một trong những cuộc thi từng có mặt trong hệ thống Grand Slam

ẢNH: INSTAGRAM NV Tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia diễn ra hồi đầu tháng 12, Minh Tú tiếp tục giữ vững phong độ của nhan sắc Việt khi góp mặt trong Top 15 chung cuộc. Nhờ khả năng trình diễn ấn tượng, thái độ thân thiện và luôn giúp đỡ đối thủ, cựu huấn luyện viên The Face nhận được sự yêu mến từ nhiều khán giả quốc tế. Chân dài 26 tuổi nhận về danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018 và được chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology tôn vinh là Hoa hậu Siêu quốc gia do khán giả quốc tế bình chọn

Tuy nhiên, thành tích ngoạn mục nhất của nhan sắc Việt trong năm qua phải kể đến sự xuất hiện đầy mạnh mẽ và khác biệt của H’Hen Niê tại Miss Universe 2018. Vượt qua gần 100 thí sinh đến từ khắp nơi trên hành tinh, chân dài người Ê Đê xuất sắc có mặt trong Top 5 chung cuộc. Đây là thành tích cao nhất của thí sinh Việt Nam trong lịch sử cuộc thi danh giá này. Không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Hoa hậu Hoàn vũ năm qua, cựu người mẫu 26 tuổi còn khiến truyền thông quốc tế không ngớt lời khen ngợi về một hoa hậu khác biệt, cá tính và truyền cảm hứng. Cùng với Catriona Gray, chủ nhân của vương miện Miss Universe 2018, H’Hen Niê là cái tên được báo chí nước ngoài nhắc đến nhiều nhất sau cuộc thi. Ngày 28.1, chuyên trang sắc đẹp vừa vinh danh cựu thí sinh Vietnam's next top model là Người đẹp vượt thời gian của năm.

ẢNH: AFP Trong số dàn mỹ nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, H'Hen Niê là cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả

Cũng nhờ hàng loạt thành tích ngoạn mục trên, tại các bảng xếp hạng năm 2018 của nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín, Việt Nam luôn nằm trong top những cường quốc nhan sắc đứng đầu thế giới.

Dựa vào thành tích tại 6 cuộc thi Hoa hậu đình đám là Miss World, Miss Universe, Miss Grand International, Miss Supranational, Miss International, Miss Earth, trang đánh giá sắc đẹp Pageantology dành vị trí thứ 3 cho Việt Nam, chỉ sau Venezuela và Mexico. Trong khi đó, chuyên trang Missosology lại xếp Việt Nam ở hạng thứ 5 trên bản đồ nhan sắc. Còn với Global Beauties, do chỉ đánh giá bảng thành tích của các cuộc thi nằm trong hệ thống Grand Slam nên Việt Nam xếp thứ 8, tăng tới 11 bậc so với năm 2017. Trong tương lai, người hâm mộ sắc đẹp trong nước có cơ sở để hi vọng về một viễn cảnh lạc quan và tươi sáng hơn của nhan sắc Việt.

Không ít người đẹp vướng bê bối, bị khán giả tẩy chay

Nếu nói 2018 là một năm thành công của nhan sắc Việt thì đúng, nhưng chưa đủ. Bởi bên cạnh những thành tích đáng tự hào của loạt thí sinh kể trên vẫn có nhiều người đẹp, Hoa hậu dính tai tiếng, bị khán giả chỉ trích, tẩy chay.

ẢNH: FBNV Ít lâu sau khi đoạt ngôi Á hậu 1 tại Miss Eco International 2018, Thư Dung trở thành tâm điểm chỉ trích vì bộ ảnh khoe thân phản cảm, bị điều tra do nghi dính líu đến đường dây mại dâm cao cấp

Giành ngôi vị Á hậu tại Miss Eco International 2018 nhưng Thư Dung vẫn còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu mến sắc đẹp tại Việt Nam. Thế rồi, đến tháng 8.2018, người đẹp quê Hà Giang trở thành tâm điểm chỉ trích khi chụp hình nhạy cảm, khoe thân lộ liễu tại Tuyệt Tình Cốc (Lâm Đồng). Ồn ào ảnh nóng chưa dứt, chân dài sinh năm 1995 lại bị Công an TP.HCM điều tra vì nghi liên quan đến đường dây người đẹp bán dâm với giá hàng ngàn USD.

Cũng vì những bê bối trên, người đẹp tai tiếng này bị tước hàng loạt danh hiệu gồm: Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017, Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, Á hậu Miss Eco International 2018. Không chỉ dừng ở việc bị điều tra và mất danh hiệu sắc đẹp, sự việc của Thư Dung khiến nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm về người đẹp Việt. Sự việc của chân dài quê Hà Giang đặt ra thực trạng nhức nhối của nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức vô tội vạ ở Việt Nam.

ẢNH: INSTAGRAM NV Phương Khánh là niềm tự hào của nhan sắc Việt nhưng cũng khiến không ít người thất vọng vì nghi án mua giải Hoa hậu Trái đất 2018

Đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, Phương Khánh trở thành niềm tự hào của nhan sắc Việt Nam. Thế nhưng không lâu sau đó, khán giả lại sốc với hàng loạt ồn ào của cô: từ nghi án mua giải, phẫu thuật thẩm mỹ, tin đồn tình cảm đến việc bị “ân sư” cũ tố vô ơn. Cũng từ những thị phi sau khi giành vương miện, chiến thắng của Phương Khánh ít nhiều khiến người hâm mộ hụt hẫng, ngờ vực. Bên cạnh đó, những tai tiếng của Miss Earth như: nhà tài trợ quấy rối thí sinh, bán giải, khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp… không ít người bắt đầu đặt câu hỏi về tính minh bạch và uy tín của một cuộc thi sắc đẹp từng được đánh giá cao.

Gần đây nhất là vụ ồn ào của Lê Âu Ngân Anh - chân dài từng được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 và gây không ít tranh cãi vì nhan sắc tại thời điểm đăng quang. Sau thời gian dài tập luyện và chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn, người đẹp sinh bất ngờ công bố tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2018. Tuy nhiên, đơn xin dự thi của Ngân Anh bị Cục nghệ thuật biểu diễn từ chối cấp phép. Không chấp nhận kết quả, phía Hoa hậu 23 tuổi đệ đơn kiện đơn vị nói trên. Mặc kệ cộng đồng mạng chỉ trích, mỉa mai, Ngân Anh bất chấp đến Philippines dự thi theo đúng lịch trình.

ẢNH: MISSOSOLOGY, REUTERS Lê Âu Ngân Anh khiến không ít người hâm mộ sắc đẹp thất vọng vì những ồn ào tại Hoa hậu Liên lục địa 2018. Trong khi đó, công chúng quốc tế chế giễu cô là "phiên bản lỗi" của Catriona Gray

“Chinh chiến” tại đấu trường quốc tế lâu năm như Miss Intercontinental nhưng cô không nhận được sự cổ vũ từ khán giả quê nhà. Hoa hậu Đại dương 2017 thậm chí bị liên tục bị chê bai từ màn giới thiệu bằng tiếng Anh dở tệ, gương mặt đơ cứng đến những phần thi lộ hàng phản cảm… Đặc biệt, dù đoạt ngôi Á hậu 4 của cuộc thi, Ngân Anh lại chỉ khiến khán giả quốc tế nhớ mặt chỉ tên bởi hàng loạt lùm xùm tại Hoa hậu Liên lục địa: bị đồn gian lận trong vòng bình chọn để vào Top 6, bị HLV catwalk người Philippines tố biết trước câu hỏi của đêm chung kết, nhái lại váy dạ hội và phong cách trình diễn của Catriona Gray - Hoa hậu Hoàn vũ 2018…